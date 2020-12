Close

Los consejos de Alexandra Olavarría para viajar embarazada y sin perder el estilo durante la pandemia La conductora venezolana ha disfrutado de su baby moon en Bora Bora y comparte sus consejos para sentirse y verse bien en este momento tan especial Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de los segmentos de estilo de vida y belleza de Un nuevo día y En casa con Telemundo, Alexandra Olavarria, ha regresado recientemente de su baby moon en Bora Bora. En este exótico viaje que compartió con su esposo, el empresario Sebastián Barragán, la influyente venezolana ha demostrado cómo se puede viajar en época de pandemia, embarazada y sin perder un ápice de estilo. Además de mantener todas las medidas de seguridad como utilizar el cubre bocas, gel antibacteriano y mantener la distancia social, y tras hablar con su médico para saber que podía viajar sin problema, el primer paso fue escoger un destino con una baja tasa de COVID-19 en el que pudieran estar prácticamente solos, por eso eligieron esta isla de la Polinesia francesa. Olavarria nos ha dejado unos cuantos consejos para mantenerse sana y verse bien durante el viaje. Image zoom Credit: Damien Gobron Viaja con medias de compresión, son esenciales a la hora de montarte en el avión ya que ayudan a que no te inflames los pies, no retengas tanto líquido, fluya mejor la sangre, alivia las molestias en las piernas y ayuda a la circulación sanguínea en general. También debes levantarte y caminar cada dos horas.

Mantente hidratada mientras viajas. Las mujeres embarazadas deben estar constantemente tomando agua, ten a mano tu botellita, te ayudará a sentirte mejor.

No olvides llevar tus vitaminas prenatales y pregúntale a tu médico las medicinas que debes llevar y puedas tomar por cualquier emergencia. Image zoom Credit: Damien Gobron Lleva en tu bolsa una crema hidratante o una bruma hidratante (mi favorito). Ayuda a mantener tu piel fresca e hidratada mientras viajas, también las almohadillas para hidratar los ojos durante el vuelo.

Intenta mantener una buena alimentación y actividad física. Recuerda que durante el embarazo necesitas darle todos los nutrientes a tu bebe para su desarrollo y crecimiento. Aliméntate bien, haz tus tres comidas, no las saltes, lleva una alimentación balanceada que incluya proteínas, frutas y vegetales. Evita alimentos con mucha salsa, grasas y azúcares para que no te sientas mal o con acidez.

Caminar constantemente ayuda a oxigenar, a la circulación de la sangre y a sentirse mejor durante el embarazo. En mi caso, que estuve en una isla, aproveché para nadar y hacer yoga prenatal. Muy beneficioso para las mujeres embarazadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llévate cremas y aceites para hidratar profundamente la piel, especialmente esas áreas rebeldes que durante el embarazo son más propensas a que te salgan estrías como la barriga, senos, glúteos y piernas. Cuando se viaja, hay que continuar las rutinas que se lleva en casa y mucho más cuando estás fuera, ya que te expones a otros climas, o que te deshidrates un poco por el viaje. Si tienes oportunidad, hazte un masaje prenatal durante el viaje, te ayudará a relajarte, evitar dolores de espalda, cuello, y piernas. Consiente un poquito.

Las mujeres embarazadas son más propensas a que les salgan manchas por los rayos solares durante el embarazo. Usa diariamente protector solar para que evitarlo.

Recuerda si te sientes bien y tú estás bien, el bebé también lo está. Muy importante, cuidarte de dentro hacia afuera, llevar un embarazo tranquilo y feliz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Los consejos de Alexandra Olavarría para viajar embarazada y sin perder el estilo durante la pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.