Alexa Dellanos triunfa desfilando en la Semana de la Moda de Nueva York La modelo, hija de Myrka Dellanos, demostró una vez más su talento sobre la pasarela con un sexy y veraniego conjunto de inspiración marinera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos más que acostumbrados a ver candentes imágenes de Alexa Dellanos en su cuenta de Instagram, con diminutos bikinis o sensuales vestidos. La influencer, hija de Myrka Dellanos, también trabaja como modelo para diferentes marcas y le hemos visto posar en portadas de revistas y campañas publicitarias. Y aunque la pasarela no es un territorio extraño para ella, la joven, con nuevo look, siempre nos sorprende cuando la vemos desfilar en vivo. Este fin de semana, durante la Semana de la Moda de Nueva York, un increíble evento lleno de shows, moda y de celebridades como Jennifer López, Ariana DeBose, Cardi B y más estrellas, la también emprendedora recorrió la pasarela para la firma de baño Pinkmelon Swimwear, creada por la cubana Sandra Santana. Alexa Dellanos desfila Semana Moda Nueva York Credit: Arun Nevader/Getty Images for Art Hearts Fashion En el desfile, celebrado en el centro Angel Orensanz de la Gran Manzana, Dellanos modeló un alegre conjunto de crop top y pantalón blancos con un estampado de estrellas marinas en tonos verdes y caracolas rosadas. Un look ceñido que realzaba las curvas de la influencer. Alexa Dellanos desfila Semana Moda Nueva York Credit: Arun Nevader/Getty Images for Art Hearts Fashion Con el cabello suelto, el maquillaje resaltaba sus ojos y sus labios jugosos. Además presumió unos llamativos aretes con brillos verdes. Otros diseños del desfile que captaron nuestra atención fueron los bikinis con grandes flores tridimensionales a modo de top -como uno blanco que Yailin lució recientemente-, los diseños de red con brillos y el uso de lentejuelas y tejidos brillantes en los trajes de baño y ropa de playa. Con 9,4 millones de seguidores en Instagram, la modelo, quien se mantiene en forma compartiendo intensas rutinas en el gimnasio con su mamá, compartió algunas imágenes más de su visita a la ciudad que nunca duerme. Allí la vimos con un set de falda y top corto de punto en color rosado, que completó con un bolsita y un cinturón de cadena de Chanel. Alexa Dellanos desfila Semana Moda Nueva York Credit: Instagram En su maleta otro conjunto de minifalda y top negro con brillos y soles de color dorado, que acompañó con guantes largos de tul, zapatos de plataforma con pulsera al tobillo, una cartera fucsia y lentes de sol. Alexa Dellanos desfila Semana Moda Nueva York Credit: Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sus curvas no han estado libres de polémicas, y pasados unos meses desde que tomó la decisión de eliminar los rellenos de sus glúteos y cadera, Dellanos, de 29 años, disfruta de su popularidad y su trabajo, algo que logró transmitir a todos los presentes en el veraniego desfile.

