Alexa Dellanos se recupera tras extraer los rellenos de su trasero: "lo estoy pasando peor de lo que imaginé" La hija de Myrka Dellanos recurrió a los rellenos en trasero y caderas por sentirse "insegura" pero ha pasado por quirófano para eliminarlos porque estaban afectando a su salud física y mental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez son más las celebridades que deciden quitarse sus implantes tiempo después de haberse sometido a cirugías plásticas. Por ejemplo, Bárbara Bermudo, Esmeralda Pimentel, Giselle Blondet, Michelle Renaud, Cardi B o Carmen Aub, entre otras, son las que han hecho pública esta decisión. Una de las últimas en sumarse a esta lista ha sido Alexa Dellanos, hija de Myrka Dellanos. Aunque algunas lo han hecho por problemas derivados de su uso y el llamado síndrome de ASIA, otras han aprendido a aceptar sus cuerpos reales, y en ese proceso está precisamente la hija de la conductora cubana. Hace cinco semanas, la modelo y empresaria compartió con sus más de 10 millones de seguidores que había decidido pasar por quirófano para eliminar los rellenos de silicona de sus caderas y glúteos. Alexa Dellanos recuperación cirugía Credit: Instagram "Este es probablemente uno de los momentos más complicados y bendecidos de mi vida al mismo tiempo. He tenido la oportunidad de repasar los últimos años de mi vida y aceptar que he hecho cosas que han dañado mi cuerpo y mi salud porque no estaba contenta con la imagen de mi misma, cuando todo el tiempo era perfecta en la forma que Dios me hizo", escribió la emprendedora en sus historias de Instagram. Alexa Dellanos Alexa Dellanos Left: Credit: IG/ Alexa Dellanos Right: Credit: IG/Alexa Dellanos Sus seguidores se habían habituado a ver las instantáneas de sus exóticas vacaciones, en las que la joven posaba con sensuales bikinis que resaltaban sus curvas. Pero admitió que se había sentido insegura y vulnerable, lo que le había llevado a tomar malas elecciones y ahora, tras dirigirse a Dios para sanar su dolor físico y mental, había decidió eliminar los rellenos. Alexa Dellanos recuperación cirugía Credit: Instagram Contenta con el proceso, según ella indoloro y con una transformación evidente en poco tiempo, la modelo tuvo que recurrir a masajes de drenaje linfático a diario, para reducir la inflamación y el tiempo de recuperación, además de llevar una faja especial y otras prendas de constricción con el objetivo de volver a ser "natural". Alexa Dellanos recuperación cirugía Credit: Instagram Pero su recuperación no ha terminado y parece que no está en un buen momento. "Hace 5 semanas desde mi cirugía para eliminar la silicona y aunque estoy más que agradecida por el proceso, lo estoy pasando mucho peor de lo que imaginé, emocional y físicamente…", ha compartido. "No ser capaz de practicar actividades que ayudan a mi mente, no ser capaz de trabajar o viajar sin complicaciones, y alejarme de mis hobbies ha pasado factura a mi salud mental". Alexa Dellanos recuperación cirugía Credit: Instagram Ver su cuerpo inflamado y sin energía está haciendo mella en el estado de ánimo de Dellanos, quien ha admitido que está pasando una depresión. "La depresión después de la anestesia puede durar hasta 60 días y algunos días es tan fuerte que deseo no haber pasado nunca por quirófano porque la recuperación no es fácil". Alexa Dellanos recuperación cirugía Credit: Instagram Pese a todo, la también cantante está abrazando cada paso del proceso y ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus admiradores. Ella espera que compartir toda esta experiencia ayude a alguien más que pueda estar pasando por lo mismo. Por supuesto su madre Myrka Dellanos, a quien ella misma ha calificado de ser su mejor amiga, es su gran apoyo en estos momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las últimas imágenes que ha publicado la hemos visto guapísima, con el cabello color chocolate que resalta sus ojos castaño. Con el rostro sereno, está determinada a recuperar su belleza natural cueste lo que cueste.

