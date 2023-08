Alexa Dellanos impacta con un nuevo look La hija de Myrka Dellanos nos dejó boquiabiertas con su transformación de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexa Dellanos no tiene temor a los cambios, especialmente cuando se trata de las tendencias de moda y belleza. En su cuenta de Instagram, hemos visto a la bella influencer llevando su cabello en un tono cobrizo claro muy chic y perfecto para el verano, pero acaba de mostrarnos un nuevo look que nos ha dado toda la inspiración que necesitamos para nuestra próxima cita en el salon. Gracias a su peluquero Camilo Herrera, el cual también ha trabajado con estrellas como Adamari López, la hija de Myrka Dellanos dejó atrás el rojo y optó por una base más cercana a su tono natural y mechas rubias que resaltan sus ojos claros. Camilo concentró el tono más rubio alrededor de su cara para iluminar su rostro, una técnica que está más vigente que nunca gracias a la tendencia de los "money pieces", mechas rubias o de otro tono a cada lado del rostro. Alexa Dellanos Credit: IG/Alexa Dellanos Por supuesto, los seguidores de Alexa quedaron enamorados del look. "Hermosa", "bella" y "¡Creo que este es mi color de cabello favorito en ti!" contaron entre los miles de comentarios en su perfil. Alexa Dellanos Credit: IG/Alexa Dellanos SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Nosotras estamos fascinadas con el look, ya que es un cambio juvenil y refrescante para la temporada. ¿Copiarías el estilo de Alexa?

