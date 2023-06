El look del día – junio 16, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alexa Dellanos Credit: IG/Alexa Dellanos Gloria Estefan, Ana Patricia Gámez y Alexa Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Gloria Estefan gloria estefan, emilio estefan Credit: John Lamparski/WireImage Regia lució la artista cubana con esta propuesta de encaje negro junto a su Emilio para la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de Compositores. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de Armas Ana de Armas Credit: IG/Ana de Armas Muy chic lució la actriz cubana en Grecia con esta propuesta blanca y negra de Louis Vuitton con un bolso a juego. 2 de 7 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Marcó tendencia en Enamorandonos con este look monocromático de su propia tienda Beashion Boutique. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Alexa Dellanos Alexa Dellanos Credit: IG/Alexa Dellanos La hija de Myrka nos dejó boquiabiertas con esta foto que compartió de sus vacaciones en París vistiendo un body ceñido que mostró sus curvas envidiables y cargando un bolso de Dior. 4 de 7 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: IG/Andrea Legarreta Presumió piernas vistiendo un enterizo azul real con estampado de flores blancas y tacones nude. 5 de 7 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, eva longoria Credit: IG/Jessica Carrillo La presentadora compartió que fue "un sueño hecho realidad" visitar la Casa Blanca junto a Eva Longoria. Por supuesto, lució un conjunto muy sofisticado para la ocasión. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: IG/Sofia Vergara Así de guapa vistió la colombiana para un episodio de America's Got Talent con un top estilo corsé y pantalones anchos. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – junio 16, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.