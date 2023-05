Bikinazos de la semana: Alexa Dellanos y Andrea Meza ponen en marcha las vacaciones con estos looks Empezamos nuestra selección de los mejores cuerpazos del verano 2023 que traeremos cada viernes con este dúo de guapas que conquistaron el caribe con sus sensuales figuras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos a un mes del primer día del verano pero para las celebridades, ya es hora de comenzar sus viajes a las playas más espectaculares del mundo. Por supuesto, ¡no pueden faltar unos bikinis espectaculares en sus equipajes! Esta semana, vimos a Alexa Dellanos disfrutando de unos días bajo el sol en Jamaica en un resort de lujo y su vestuario estuvo igual de divino. La hija de Myrka Dellanos compartió fotos de varios días en el caribe, desde una cena romántica hasta un paseo por el resort. Como era de esperar, no pudo faltar la del bikini que eligió para entrar al mar desde su propia suite. Alexa Dellanos Credit: IG/Alexa Dellanos La chica de 29 años optó por un diseño bohemio verde que le quedó de maravilla con adornos de crochet en tonos violetas. Del otro lado del caribe, Andrea Meza también compartió fotos de sus propias vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas con sus mejores amigos y con su querido novio Ryan. Por su parte, la exmiss Universo optó por los recortes con un traje de baño marrón oscuro de diseño asimétrico y escote atrevido. Acentuó la pieza con unas gafas de sol clásicas y collares sutiles. Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Un día después, la vimos con otro traje de baño lila más encubridor que estuvo perfecto para explorar las cuevas de la isla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza ¿Cuál fue tu bikini favorito? Alexa Dellanos, andrea meza, bikinazo de la semana Credit: IG/Alexa Dellanos; IG/andrea meza

