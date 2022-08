A Rod se viste de Ralph Lauren el día en que JLo se casa con un vestido del mismo diseñador Mientras Jennifer López se casaba por segunda vez, Alex Rodríguez la imitó luciendo un conjunto del mismo diseñador del vestido de novia que lució la diva, Ralph Lauren. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Rodríguez Alex Rodríguez | Credit: Gotham/GC Images Mientras Jennifer López se casaba por segunda vez en Georgia con un hermoso vestido blanco de Ralph Lauren, su expareja Alex Rodríguez la imitó luciendo un conjunto del mismo diseñador. ¿Será una pura coincidencia? El pasado sábado, justo el día de la boda de JLo y Ben Affleck, el beisbolista apareció en Instagram con un video donde respondía varias preguntas sobre moda, y aseguraba quel el pantalón y la camisa de azul mezclilla que llevaba puestos eran nada más y nada menos que de la famosa marca estadounidense. Además, dijo que vestía unos zapatos italianos y un cinturón de su escuela secundaria. Ante este video muchos se han preguntado si no es un mensaje directo para su ex, pues ya se sabía desde hacía un tiempo que López se iba a casar con un modelo de Ralph Lauren. Para la ocasión lució un vestido de mangas japonesas, un escote abierto en la espalda y una cola fluida con detalles de volantes, además de un velo transparente que era pura elegancia. Aunque no sabemos de las intenciones de Rodríguez, lo cierto es que JLo está viviendo su amor al máximo junto al actor de Hollywood, con quien ya se había casado por lo civil en una inesperada boda en Las Vegas. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Pierre Suu/GC Images Cuando el exdeportista supo que su expareja y el actor estaban comprometidos, no tuvo más que responder en el programa Sunday Night Baseball cuando le preguntaron en forma irónica al respecto. "Es una locura. Felicidad y paz mundial es lo que estamos buscando", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, Rodríguez ha dejado claro que aunque no estén juntos su admiración por López no ha cambiado. "Es el ser humano más talentoso con el que he estado", admitió en una entrevista de Martha Stewart para su podcast. "Es la trabajadora más ardua. Y creo que ella es la mejor intérprete, la mejor intérprete en vivo en el mundo actualmente".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image A Rod se viste de Ralph Lauren el día en que JLo se casa con un vestido del mismo diseñador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.