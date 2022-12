La nueva novia de Alex Rodríguez tiene mejor figura que JLo y estas fotos lo demuestran ¡Wow! La empresaria ha dedicado su vida al fitness y esa pasión le ha dado uno de los mejores cuerpos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchos la relación de Jennifer López y Ben Affleck iba a terminar en un matrimonio que uniría a ambas familias para siempre, sobre todo, tomando en cuenta la increíble conexión que ambos tenían con sus respectivas familias. Sin embargo, en abril del 2021 la pareja puso fin a su idílico romance y desde entonces, han sido muchos los acontecimientos que han sucedido alrededor de la vida de ambos. La cantante ya es toda ya es toda una mujer casada y el expelotero ha salido con varias chicas, pero al parecer su más reciente pareja llegó para quedarse. Hace unos días Rodríguez publicó una imagen en la que le desea felices fiestas a sus seguidores y en ella posaba frente a un árbol de Navidad junto a sus dos hijas, que ya son adolescentes, y a su nueva novia Jac Cordeiro. La mujer, que también tiene dos hijos, es entrenadora, modelo y enfermera. Esa es la primera y única foto que el exdeportista ha publicado en sus redes junto a su nueva pareja pero al parecer su relación va muy bien. Echándole un vistazo a la cuenta de Instagram de Cordeiro y quedamos boquiabiertas al ver sus el increíble cuerpo que tiene Cordeiro. La también empresaria, goza de una figura envidiable que incluye un estómago de acero y piernas perfectamente definidas. La realidad es que no tiene nada que envidiarle al cuerpo de JLo, o mejor dicho, el suyo está en mucho mejor estado que el de la actriz. Si no estás convencido, mira a continuación las fotos más espectaculares de la mujer que ahora está haciendo feliz a Rodríguez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Rodriguez, Jac Rodriguez Credit: Manny Hernandez/Getty Images Jac Cordeiro Credit: Instagram/Jac Cordeiro Jac Cordeiro Credit: Instagram/Jac Cordeiro Jac Cordeiro Credit: Instagram/Jac Cordeiro Jac Cordeiro Credit: Instagram/Jac Cordeiro Jac Cordeiro Credit: Instagram/Jac Cordeiro Jac Cordeiro Credit: Instagram/Jac Cordeiro

