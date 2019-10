Alex Rodríguez muestra sus dotes de modelo en un desfile de moda El artista fue encargado de cerrar el show. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como ya sabemos, no hay nada que Jennifer López no pueda hacer y si no estábamos completamente seguros de eso, hace unas semanas la artista demostró que, si la actuación y la voz le fallan, puede perfectamente dedicarse a modelo. Sino me crees, aquí está el video de cantante cerrando el desfile de Versace durante la Semana de la moda de Milán. Pero no lo que no sabíamos es que, dentro de la familia, López no era la única que podía dedicarse a modelo. Y es que resulta que su pareja Alex Rodríguez también se desenvuelve muy bien en la pasarela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que su prometida, el expelotero fue elegido para cerrar un desfile de moda. Claro, no fue para una marca tan prestigiosa como para la que desfiló la cantante, pero al empresario también le tocó cerrar el show, en su caso para Dick’s Sporting Goods en Nueva York. Rodríguez modeló llevando un jacket bomber, de Nike, jeans negros, una camisa a cuadros de The North Face y botas de Timberland. “De manera en que la ropa y el calzado continúan interactuando con el mundo de lo deportes, está claro que más que nunca los atletas están marcando sentencia”, comentó Rodríguez en un comunicado. Y como de costumbre, Rodríguez compartió su experiencia en la pasarela en su cuenta de Instagram. La verdad es que Alex no lo hace nada mal. “Me divertí mucho caminando para el show de Dick’s Sporting Goods y mi primer desfile de moda”, escribió Rodríguez junto al video que compartió en sus redes. “Todos los looks de otoño e invierno están increíbles. Mis chicas están orgullosas de que no pase una vergüenza”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Alex Rodríguez muestra sus dotes de modelo en un desfile de moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.