La ruptura Jennifer López y Alex Rodríguez desató decenas de dimes y diretes. Y es que, al parecer, a pocos días de haber anunciado el final de su compromiso con Rodríguez, López buscó consuelo en su ex Ben Affleck. Pero al parecer, el empresario también buscó la manera de recuperarse de la ruptura, pero no con una mujer, sino con un nuevo e interesante proyecto. Resulta que el expelotero se unió a compañía de belleza y bienestar Hims & Hers, para crear el primer producto de maquillaje para hombres de la marca. "Quería crear un producto que resolviera un problema al que me enfrento todos los días. Me di cuenta que cuando yo saltaba de una reunión a la otra, necesitaba algo rápido y fácil en mi rutina para cubrir los brotes y lo que me queda después de rasurarme", escribió Rodríguez en unas fotos de la campaña que publicó en su cuenta de Instagram. "Es por eso por lo que estoy muy emocionado de presentar el nuevo producto de Hims, el Blur Stick, un conveniente corrector específicamente diseñado para hombres que puede ser usado para cubrir imperfecciones. Trátalo, te sorprenderá darte cuenta las veces que te puede sacar de apuros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN alex rodriguez, correcto para hombres, hims Credit: Cortesía El correcto, que está hecho con ingredientes como el aceite de jojoba el extracto de aloe, ayuda a hidratar y calmar la piel mientras cubre discretamente las imperfecciones. El Blur Stick, de Hims está disponible en ocho tonos y cuesta $17 en forhims.com

