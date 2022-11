¡Tremenda joya! Alexia Hernández, esposa de Alex Fernández, muestra su alianza de casada. ¿Cuánto cuesta? La esposa del joven mariachi ha compartido una imagen en la que luce esta argolla junto a su diamante de compromiso, ambos de la prestigiosa firma Tiffany & Co. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A comienzos de noviembre, Álex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, y su novia desde hace más de una década, Alexia Hernández, contrajeron matrimonio religioso en la ciudad de Jalisco, en México. Aunque la pareja ya se había casado por lo civil en mayo de 2021, después celebraron una unión espiritual en Puerto Vallarta y son padres de una niña, Mía, que nació en marzo de este año; para los tórtolos era importante celebrar su enlace también ante Dios. Y vaya si lo hicieron. La romántica y lujosa ceremonia, que mezcló elementos charros con otros más modernos, se convirtió en una fiesta llena de familia, emociones y tradición. Pero hasta ahora no habíamos podido ver con detalle la alianza de casados que eligieron los novios para señalar su unión. Hernández, que para su gran día eligió un vestido de Pronovias de corte sirena con transparencias y encaje bodado en los costados, ha mostrado con todo lujo de detalles su nueva argolla, que luce en conjunto con su anillo de compromiso. Alex Fernández y Alexia Hernández anillos boda Credit: Mezcalent Se trata de una banda lisa de platino con grabados en los bordes que como había revelado previamente la nuera de El Potrillo son el modelo Double Migrain de Tiffany & Co. El diseño de ella, de 4 mm de ancho, personalizado con el nombre de su esposo, y el del cantante, de 6mm, grabado con el de ella. Alex Fernández y Alexia Hernández anillos boda Credit: Instagram Alexia Hernández El precio de la alianza más estrecha comienza en $1,850 y el de él, en $2,600, y va aumentando según la talla del anillo. En cuanto al anillo de compromiso, se trata de un diamante de corte cuadrado montado en solitario sobre una banda de platino y cuyo precio oscila entre los $13,200 y los $86,000, según las características gemológicas de cada piedra, como el corte, la claridad o los quilates. Es el modelo True, también de la casa Tiffany & Co. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué te parece el lujoso combo?

