Aleska Genesis muestra impactantes detalles de su tratamiento contra la alopecia La modelo venezolana comenzó a perder cabello el pasado mes de noviembre a causa del estrés y se está sometiendo a un tratamiento con inyecciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de noviembre la modelo Aleska Genesis estuvo en el ojo del huracán por la filtración de unos videos en los que la venezolana le hacía brujería al cantante Nicky Jam con una santera y por las acusaciones que hizo contra su expareja, el empresario Miguel Mawad, de haberla maltratado durante su noviazgo. Apenas un mes después, Genesis revelaba antes sus seguidores que debido al estrés que estaba sufriendo se le había comenzado a caer el cabello e incluso mostró las zonas donde le faltaba pelo entre su abundantes cabellera, causando gran conmoción. Ahora, la también empresaria que aprovechó el revuelo mediático para lanzar su perfume Black Heart, ha decidido compartir el tratamiento que está llevando a cabo para mejorar su problema, en la consulta del cirujano plástico Dr. Kassir en Nueva York, y que le está dando muy buenos resultados. "Decidí compartir todo mi proceso porque quiero inspirar a otr@s… y para que veas que no todo lo que se ve en social media es real", publicó la modelo junto a un video de su última visita a dicha consulta médica. Aleska Genesis tratamiento alopecia Credit: Instagram "La alopecia significa perder el pelo y tiene muchas causas", explica el Dr. Kassir. "Una es la alopecia areata donde pierdes corros de pelo, no sabes las razones, puede ser el estrés que causa un efluvio que hace que se caiga. También llevarlo para atrás puede causarla. Envejecer, sobre todo en los hombres, es otra de las causas. Esto es muy devastador para mujeres sobre todo porque los hombres están más acostumbrados a perder pelo". Aleska Genesis tratamiento alopecia Credit: Instagram Después el cirujano procede a asesorar el estado del cabello de Genesis, quien reconoce llevar una peluca para sentirse más segura y atractiva. "La peluca me ha dado seguridad y por eso la uso, me hace sentir más linda, más fuerte mas segura. Sigo en mi tratamiento, confío mucho en el doctor, el proceso" anota sobre su problema. "Fue un choque de estrés, de miedos, aunque yo lo estaba ocultando mi cuerpo empezó a hablarme. Fue como ¡hey escucha a tu cuerpo! Y no solamente aquí, en todo el cabello. Me puse extensiones porque era la única amanera de sentirme segura". Aleska Genesis tratamiento alopecia Credit: Instagram El doctor examina la calva que la modelo tiene en la parte superior frontal de la cabeza y resalta que ya hay pelitos creciendo en la zona, una señal de que el tratamiento está siendo efectivo. ¿Pero en qué consiste exactamente este proceso? "En este caso pusimos inyecciones de PRP, que son plaquetas que cicatrizan las heridas. Te pase lo que te pase, tu cabello crece por fases y tarda entre 3 y 4 meses en regenerarse. Así que vamos a sacarle sangre, a centrifugar y obtener una nueva inyección de PRP" comenta el especialista. "Ha mejorado mucho desde la ultima vez, así que en tres meses puede haber vuelto por completo. Si no se soluciona, podríamos tomar cabello de la parte de atrás y trasplantarlo aquí". Aleska Genesis tratamiento alopecia Credit: Instagram Después de extraerle sangre, la introducen en un centrifugador que separa los glóbulos rojos de los blancos, y nos da las plaquetas purificadas. "Las plaquetas son las células en tu sangre que empiezan la cicatrización de las heridas. Se lo vamos inyectar para acelerar la curación. Básicamente [le inyectamos] sus factores de crecimiento y ayudar a que se cure y repare por sí mismo" expone el doctor. Aleska Genesis tratamiento alopecia Credit: Instagram En el tratamiento, que por la cara de la modelo parece doloroso, le van inyectando sus propias plaquetas en toda la zona afectada, ayudándose con una herramienta masajeadora que favorece la absorción del inyectable en la dermis. Al finalizar, el médico añade que el tratamiento es más efectivo si se repite cada 3 o 4 semanas y se muestra optimista sobre el pronóstico de la venezolana, a quien asegura que recuperará su melena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nosotras estaremos pendientes de su evolución y aplaudimos la valentía de mostrar un problema que le hace sentir tan vulnerable y que sufren cada vez más mujeres. ¡Bravo Aleska!

