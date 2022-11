Aleska Genesis sorprende con el lanzamiento de este producto en medio del escándalo de brujería En medio del escándalo por supuestamente tratar de embrujar a su ex Nicky Jam, Aleska Genesis lanza un producto que deja a todos boquiabiertos. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleska Genesis Aleska Genesis | Credit: Mezcalent.com Aleska Genesis, la ex de Nicky Jam, ha estado en el ojo del huracán por supuestamente tratar de embrujar al reggaetonero con la ayuda de una santera. La modelo venezolana prometió soltar una bomba y sorprendió a muchos tras lanzar un perfume. En su cuenta de Instagram, compartió un enigmático video donde aparece bañándose a la luz de la luna. Aleska uso el hashtag #Mala y el nombre del perfume es Black Heart, o Corazón Negro. Muchos de sus seguidores se han preguntado si todo ha sido un truco publicitario para atraer la atención a este nuevo producto de belleza. En otro video, donde aparece vestida con un bodysuit de charol negro, con seductores labios rojos, Aleska pregunta a sus seguidores: "y entonces, ¿ya vieron quien es la mala?". Además advierte: "Y prepárense porque aún viene mucho más". Luego aparece el letrero: "Mala by Aleska Genesis", aparentemente refiriéndose a una nueva marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda la modelo venezolana sabe cómo crear intriga y acaparar miradas.

