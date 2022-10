¡Omg! Alejandro Sanz se quitó diez años de encima con este cambio de look El cantante español dejó a todos gratamente sorprendidos con este nuevo color de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Alejandro Sanz es uno de los artistas latinos más talentosos, queridos y populares, y no es para menos. El cantante español lleva más de 30 años deleitando con su voz y su música a millones de personas alrededor del mundo. A través de los años, el compositor también ha sido un rompecorazones y son muchas las chicas que suspiran por él, incluso ahora que está madurando con mucho estilo. De hecho, ha sorprendido a todos con un cambio de look diferente e inesperado. Fue durante el fin de semana que el artista estrenó su nuevo look, o mejor dicho, cuando sus fanáticos lo vieron por primera vez. Sanz estuvo presente durante el evento que se celebró en Miami en honor a la vida del empresario JR Ridinger, quien falleció el pasado 30 de agosto. En el evento, dónde también dijeron presente Jennifer López, Ben Affleck, Gloria y Emilio Estefan, al igual que Alicia Keys y otras celebridades, el cantante se dejó ver luciendo más delgado y con un vestuario moderno. Sanz llegó al emotivo evento, en donde cantó junto a Alicia Keys, con jeans rasgados, camiseta negra y una chaqueta blanca. Además sorprendió al llegar con su cabello teñido de rubio platino, un tono que ya varios actores de Hollywood han decidido llevar. De hecho, este color se está convirtiendo en un trend entre los hombres más guapos de la meca del cine. Lo cierto es que al español le sienta de maravilla este nuevo look. Incluso, se ve hasta más joven, fresco y moderno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Sanz Credit: Splash News/The Grosby Group Alejandro Sanzs Credit: Instar Images/The Grosby Group Alejandro Sanz, Alicia Keys Credit: Instar Images/The Grosby Group Alejandro Sanz Credit: Instar Images/The Grosby Group Alejandro Sanz Credit: Instar Images/The Grosby Group

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Omg! Alejandro Sanz se quitó diez años de encima con este cambio de look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.