Alejandro Fernández sin camiseta, presume cuerpazo a sus 50 años: "Me siento mejor que nunca" Alejandro Fernández ha compartido una imagen sin camiseta en sus redes sociales en la que presume abdominales de acero. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández ha dado una grata sorpresa a todos sus seguidores al publicar una foto sin camiseta en sus redes sociales. El Potrillo, quien acaba de cumplir 50 años hace apenas cuatro días, luce mejor que nunca con un torso definido, abdominales de acero y marcando oblicuos. El mexicano ha atravesado una racha un poco turbulenta, tras dar positivo en covid-19 tuvo que cancelar su actuación en la entrega de los Latin American Music Awards el pasado 15 de abril, y días más tarde, compartía la noticia de que había fallecido Coco, su perrita con la que había compartido más de 15 años de su vida. Pese a estos últimos eventos, Fernández tiene muchas razones para sonreír. Recientemente, en una entrevista con Raúl de Molina para El gordo y la flaca, confesó que está enamorado. "Yo estoy muy bien, sí" contestó Fernández ante la pregunta del presentador sobre de su vida amorosa. "Pues en eso ando, sí tengo compañera". Pero el gran amor del artista en estos momentos es sin duda, su nieta Cayetana. Hija de Camila Fernández y Francisco Barba, la pequeña nació el pasado mes de marzo y tiene a su abuelo totalmente obsesionado. "Espero el momento en que ya pueda caminar y poder hablar, para empezarla a maleducar, que esa va a ser mi tarea". Quizá sea la ilusión de un nuevo amor, estrenarse como abuelo o la preparación de su gira Hecho en México, que arrancará el próximo 10 de septiembre en Reno, Nevada; que el cantante lleva meses alardeando de vida sana y visitas al gimnasio en sus redes sociales. Y ahora podemos ver el resultado en todo su esplendor. "Una de las claves de la vida, creo yo, es sentirse bien contigo mismo. Sea con tu trabajo, con tu alimentación, o con algún pasatiempo, siempre debes de escucharte y de procurarte", escribió El Potrillo junto a la imagen en la que parece un dios griego salido del Olimpo. "Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria para disfrutar lo que me queda de camino. Hoy, a mis 50 años, ¡me siento mejor que nunca!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus fanáticos no se han echo esperar. Apenas 12 horas después de ser publicada, la fotografía ya contaba con más de 215,000 likes y comentarios como "¡Ay! Qué calor me acaba de entrar de forma repentina. ¿No tendrás por ahí un abanico o un ventilador?" Y muchos también, alabando la espectacular forma física en la que se encuentra el intérprete a su edad. "Parece que te has equivocado con el número. Pusiste 50 pero sabemos que tienes 30 como mucho". ¡Qué buena manera de empezar el día! ¡Gracias Potrillo por compartir la foto!

