El estilo de Karla Laveaga, la bella novia de Alejandro Fernández Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Laveaga Credit: IG/Karla Laveaga La modelo mexicana nos cautiva con sus looks en sus viajes alrededor del mundo. ¡Inspírate con su moda chic y sensual! Empezar galería Historia de amor Karla empezó su relación con el Potrillo en el 2011. Aunque se separaron en el 2019, se reconciliaron en el 2021 y desde entonces, estamos pendientes de su fabuloso vestuario. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio De viaje Aparte de ser fashionista, la modelo, empresaria y fotógrafa es amante de los viajes. Aquí la vimos en un avión privado vistiendo un pantalón rojo y un sombrero espectacular. 2 de 8 Ver Todo Canales venecianos Posó sobre una góndola disfrutando de la cuidad italiana llevando un pantalón violeta, un top de Dolce & Gabbana y un pañuelo azul y verde. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Todo de lino La chica de 30 años parece ser fanática del lino, porque la hemos visto usar atuendos del material en varias ocasiones. ¡Es perfecto para las vacaciones veraniegas! 4 de 8 Ver Todo Bikinazo en la costa Disfrutó del sol en la costa amalfitana con un diminutivo bikini verde neón y gafas clásicas. 5 de 8 Ver Todo Piezas únicas En Montenegro, nos mostró un atuendo muy femenino de dos piezas creadas con la técnica del ganchillo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A lo monocromático Este set verde de blusa strapless y pantalón ancho le quedó de maravilla, especialmente combinado con sus joyas doradas. 7 de 8 Ver Todo Marcando tendencia Y aparte de sus looks casuales y veraniegos, también la vimos modelando una propuesta más llamativa cubierta de plumas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

