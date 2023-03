Alejandra Guzmán y Silvia Pinal causan furor al mostrar sus esculturales piernas Por primera vez, Alejandra Guzmán presume que heredó la genética de su madre Silvia Pinal y lo hace de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A últimas fechas y en diversas ocasiones, Alejandra Guzmán ha comentado que ahora solo desea pasar tiempo con su familia y estar más cerca de su madre Silvia Pinal. Ante ello, aprovechó para disfrutar de un momento en la alberca al lado de la actriz y presumir las esculturales piernas que ambas tienen; así, dio a conocer una serie de imágenes donde se aprecia que ella está disfrutando del agua junto a la protagonista de la película Viridiana, quien está sentada en una silla de ruedas. "Lo aprendí todo de ti", mencionó Guzmán para acompañar las fotografías que posteó en su cuenta de Instagram. "Y heredé las piernas más hermosas del mundo. Pura pierna Pinal". Estas imágenes de Guzmán y Pinal causaron furor entre los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse. "Sí, tu madre tenía las piernas más bellas de la época ni la Marilyn Monroe las tenía así", dijo una usuaria. Alejandra Guzman y Silvia Pinal Alejandra Guzman y Silvia Pinal | Credit: Instagram/Alejandra Guzman SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Piernazas"; "Bellas las dos"; "¡Las piernas!"; "Guerrera tu mami Silvia Pinal fue, es y será una belleza única, y ustedes, sus hijas, han heredado todo lo bello son la dinastía más bella empezando por ti"; "Son un par de hermosas", y "Que linda dedicatoria y si le heredaste un súper cuerpazo a tu mami bella", fueron otros comentarios. Algunos reaccionaron a esta reunión madre e hija. "¡¡¡Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de consentir a nuestras mamás así!!!"; "Disfruta a tu mami. Ya es tiempo. A veces los padres no tienen tiempo para nosotros, crecemos y ya de viejitos podemos disfrutarlos y cuidarlos", y "Estás fotos las amor, no hay nada como pasar tiempo de calidad en familia, disfruta mucho de la diva de tu mami que siempre está hermosa", mencionaron. En las imágenes se puede apreciar que Alejandra Guzmán y Silvia Pinal están disfrutando mucho de ese momento juntas.

