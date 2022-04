Alejandra Guzmán, cambio de look radical ¡con la cabeza rapada y llena de tatuajes! La estrella mexicana presentó su nuevo y peculiar look sobre el escenario, en el concierto que dio en Nueva York junto a Paulina Rubio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que debemos contar el look afeitado como una de las tendencias de moda entre las artistas mexicanas. Si primero fue Maribel Guardia quien alarmó a sus seguidores mostrándose calva en una publicación de Instagram, ahora es Alejandra Guzmán la que ha dejado a todos impactados con un radical cambio de look. Mientras que el de Guardia fue efecto de un filtro de la red social, la cantante de Libre ha develado su estilo de manera muchos más dramática, sobre el escenario, durante su gira Perrísimas junto a Paulina Rubio. Una situación que no deja lugar a un filtro. Durante los últimos meses, la cantante había presumido su cabello corto en tonos rubios, pero en la presentación en Nueva York nos dejó boquiabiertos al aparecer con la cabeza rapada y el cráneo totalmente cubierto de tatuajes con mandalas negros y rosas rojas. La propia mexicana presumió su cambio en las redes e incluso compartió cómo había sido el proceso de transformación. Ahí fue donde escribió "no todo es lo que parece" y dejó ver que en realidad no se despidió de su cabellera, sino que recurrió a una prótesis de látex para simular la cabeza rapada. La artista del maquillaje y efectos especiales Angela Fischer se encargó de crear la ilusión, maquillarla y dibujar los tatuajes para lograr el efecto transgresor y rockero que deseaban, al más puro estilo de la Guzmán. Entre sus seguidores, casi 45,000 "me gusta" y miles de comentarios que aprobaban el look, respaldaban la elección de la carismática mexicana. "Estuvo increíble y sorprendiste a todos!", "Eres tan wow, una completa diosa", "Siempre innovando para dar lo mejor a tus fans eso se agradece", "Todo lo que tu consideras que te quede bien lo haces tuyo, te quedó bien bueno tu nuevo look", fueron algunos de los mensajes que recibió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella confesó que le encantó el resultado y que refleja fielmente su estilo personal así que quién sabe si algún día se decidirá a dar el paso y hacerlo realidad. Mientras tanto, continúa compartiendo más imágenes y videos del tour junto a Paulina, en el que ambas estrellas lo están dando todo sobre el escenario con arriesgados atuendos, coreografías coordinadas y mucho ritmo. ¿Qué opinas de este look radical?

