Estas son las zapatillas deportivas que usa Alejandra Espinoza Conoce la marca de tenis que aman las celebridades para toda ocasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza, Hoka Credit: IG/Alejandra Espinoza En las alfombras rojas, Alejandra Espinoza siempre se destaca como una las "best dressed", vistiendo confecciones maravillosas que nos dejan boquiabiertas. Sin embargo, al diario Ale es amante a la moda más casual y atlética, pero siempre sabe exactamente cómo darle un toque especial. Cuando se trata de los ejercicios la mexicana ha compartido que su delirio es correr, ya que la mantiene en forma y es uno de sus pasatiempos favoritos. En su perfil de Instagram, la presentadora recibió una pregunta de un fan que quería saber cuales son sus tenis favoritos para correr y Ale contestó con una de las marcas que estamos viendo por todas partes, desde la pista de correr hasta con atuendos casuales. Alejandra Espinoza, Hoka Credit: IG/Alejandra Espinoza Se trata de los tenis Hoka, conocidos por su gran comodidad y diseño sofisticado. Hemos visto a Ale con los Hoka Mach 5 en varias ocasiones, incluyendo en el gran maratón de París. Las zapatillas cuentan con una parte superior de malla que permite un movimiento fácil y una suela exterior de goma ancha y liviana para una amplia amortiguación. También tienen una plantilla removible que se puede personalizar para enfocarse en diferentes áreas problemáticas del pie y vienen con cordones para un ajuste más seguro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN tenis hoka Credit: Cortesía Hoka Mach 5, White/Scuba Blue, $139, zappos.com Aunque los zapatos para correr de Hoka son un poco caros pues algunos modelos cuestan $160, son lo suficientemente versátiles como para ser tu nuevo calzado favorito para atuendos atléticos o casuales.

