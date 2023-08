Alejandra Espinoza se administra dolorosas inyecciones: ¿son para bajar de peso? ¡Ella responde! La actriz y presentadora mexicana Alejandra Espinoza compartió en redes un video en el que muestra cómo ella misma se aplica una inyección en los glúteos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza tiene definida una rutina de cuidados para la piel y su cuerpo. Uno de los elementos de esta rutina para mantenerse saludable es inyectarse suplementos vitamínicos. La presentadora de televisión compartió un corto video en sus redes sociales en el que mostraba cómo ella misma se aplicaba una inyección de Vitamina B12 en los glúteos. "Quería que vieran lo valiente que soy", escribió la también exreina de belleza y presentadora mexicana junto al clip en su cuenta de Instagram. "Esperen al final", agregó, refiriéndose a la sensación de incomodidad y ardor que le provoca la dosis. Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza Espinoza, quien recientemente anunció cambios drásticos en su dieta, está usando este suplemento que es ideal para las personas que comen poca cantidad o ningún alimento de origen animal, según indica el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) en su portal de Internet. Los comentarios de sus millones de seguidores no se hicieron esperar y algunos le preguntaron si esta vitamina le ayuda a bajar de peso, a lo que ella contestó que no y que de hecho le da más hambre. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de televisión y modelo de 36 años explicó que las inyecciones se las hace llegar su papá desde Tijuana, México, y que se las pone ella misma porque tuvo entrenamiento. Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza Cuando otro internauta le comentó que podía generarse una lesión y le aconsejaba que buscara a alguien que se la aplique, la estrella mexicana contestó: "Me las pongo porque sé hacerlo, es lo primero que te enseñan en enfermería, así que fue lo único que aprendí".

