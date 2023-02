Alejandra Espinoza en aprietos horas antes de Premio lo Nuestro: "Ojalá me llegue mi vestido de Los Ángeles" Alejandra Espinoza, una de las presentadoras de Premio lo Nuestro, confesó que aún no recibe su vestido de Los Ángeles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza está más que feliz de ser una de las anfitrionas de Premio Lo Nuestro esta noche, por ello, la mexicana habló en exclusiva con People en español sobre todo lo que hay que esperar esta noche a través de Univision. ¿Lista para Premio Lo Nuestro? Estoy muy contenta, la preparación para estar más relajado es con semanas de anticipación. Ahora lo único que me está pasando es que [ojalá] me llegue el vestido de Los Ángeles. Si no me llega un vestido de Michael Costello, tengo algo que me voy a poner. ¿Tienes un equipo que te ayuda? Me tocó trabajar con un equipo fabuloso. Hoy nos vamos a organizar bien, puedo tener 3 minutos para cambiarme o 7 minutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué nos puedes adelantar de los cambios de ropa? En cuanto a la ropa hice mi primera prueba en Los Ángeles, a mí me fascina el color negro y escogí todos los vestidos negros y mi estilista me dijo que no, asi que escogí uno negro nada más, me tocó variar en cuanto a los colores y los voy intercalando, trato de meterle uno claro y voy organizando. No puedo tener el cabello complicado para soltralo [en cada] look. ¿Qué podemos esperar esta noche? Hay 25 números musicales. Tenemos 32 presentadores, además de los conductores que somos. Es un show cargado de estrellas ya sea cantando o presentando, está muy cool, son 35 años y Univision está tirando la casa por la ventana y no es para menos.

