Tutorial de belleza con Alejandra Espinoza ¡No te lo puedes perder! Con estos fáciles trucos que nos dio la presentadora y actriz lucirás más guapa que nunca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como parte de nuestro Festival en Casa de People en Español, celebrado este pasado viernes 15 de Octubre para cerrar el Mes de la Herencia Hispana por todo lo alto, tuve la dicha de entrevistar a la querida y guapísima Alejandra Espinoza con quien realizamos este divertido y fácil tutorial de belleza. Aquí verás los mejores trucos de maquillaje que ella ha aprendido a lo largo de su exitosa carrera que empezó precisamente en Nuestra Belleza Latina y que apenas requieren unos pocos minutos para transformar tu rostro. Alejandra Espinoza fue la primera ganadora de este concurso en el 2007 y desde entonces su carisma y talento la han llevado a destacarse en sus diversos roles como presentadora, modelo, actriz y empresaria. Con la ayuda de pocos productos de maquillaje Alejandra me compartió secretos que ella misma aplica a diario para lucirse ante las cámaras y definen su rostro, destacan sus facciones y le aportan ese brillo de estrella que todas soñamos. Sigue el video y ten a la mano elementos como un bronceador para definir el contorno del rostro, un iluminador para poner acentos de luz en tu mirada y pómulos, pestañas postizas para aprender a ponértelas en un abrir y cerrar de ojos, un brillo de labios y por supuesto mucho amor propio. Para saber qué hacer con todos estos elementos sólo tienes que seguir sus instrucciones. ¡Quedarás guapísima! Tengo la fortuna de conocer a Alejandra desde su participación y triunfo en Nuestra Belleza Latina. Con People en Español realizamos en el 2008 su primer editorial de moda y con gran admiración puedo decir que se ha destacado siempre por su amabilidad, generosidad y carisma. "Todas podemos descubrir y realzar nuestros mejores rasgos para lucir hermosas", nos compartió con entusiasmo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que manos a la obra. ¡Regálate estos 10 minutos para ponerle al mundo tu mejor cara!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tutorial de belleza con Alejandra Espinoza ¡No te lo puedes perder!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.