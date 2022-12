El truco de Alejandra Espinoza para corregir la imperfección de su labio y que se vea más grueso La mexicana transmitió en vivo cómo se maquilla los labios para dejarlos parejos y gruesos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con su larga trayectoria como modelo y conductora, Alejandra Espinoza está acostumbrada a ponerse en manos de los mejores maquillistas, peluqueros y estilistas y lucir siempre espectacular. Tantos años de experiencia le han convertido a ella misma en una especialista y lo demuestra día a día con sus looks naturales y fáciles de copiar. En su afán de compartir con sus seguidores cualquier información valiosa y útil, la mexicana aprovechó su espera en el coche para transmitir en directo cómo se maquilla los labios, y cómo logra mejorar su apariencia asimétrica para que se vean más gruesos y jugosos. Como herramienta, tan solo un delineador de labios, el 24/7 Glide-On Lip Pencil de Urban Decay, en color Maniac, un lápiz de larga duración que resiste a los roces y al agua, por lo que se mantiene en su sitio todo el día. "Siempre he tenido este lado de la boca más delgadito, realmente como caidito", explicó la exrreina de belleza señalando el lado izquierdo de sus labios. "Siempre me tengo que delinear por encima del labio para que se vea del mismo grosor y este es exactamente el tono de mi boca. Me funciona perfecto para hacer el delineado y que no se note tanto", comentó sobre este modelo de lápiz disponible por $22. "Yo tengo esta parte de aquí bien pronunciada, tengo como un piquito y siempre me gusta, para que se vea bien grueso, y esto lo pueden intentar, rellenar entre los dos piquitos, juntarlos como les voy a mostrar", aconsejó la también empresaria, mientras coloreaba e interior de su arco de cupido. Alejandra Espinoza truco labios gruesos Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de despedirse y continuar con su día, la modelo aún alcanza dar otro valioso consejo para lucir una boca carnosa. "Otra cosa que pueden probar para que se vea más grueso es poner un tono rojizo aquí en la parte del centro". ¿Conocían estos trucos? ¿Los pondrían en práctica?

