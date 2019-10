Alejandra Espinoza, Danna Paola y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Lili Estefan y Camila Cabello son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Alejandra Espinoza Image zoom Mezcalent La presentadora albortó a la audiencia de La reina de la canción con este sensual conjunto de minifalda gris y croptop, que complementó con botas por encima de la rodilla. ¡Qué sexy! Advertisement Advertisement Kourtney Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La socialité salió a cenar ataviada con este pantalón azul real de cuero y top negro de un solo hombro. Danna Paola Image zoom Mezcalent Chic y moderna lució la actriz mexicana con este look de falda blanca y blusa azul azul real con escote profundo. Advertisement Sarah Jessica Parker Image zoom Hanna Lassen/Getty Images Este clásico vestido azul con vuelos, combinado con zapatos plateados, hizo que la actriz luciera muy femenina. Camila Cabello Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la cantante en Beverly Hills ataviada con este pantalón rojo de seda y camiseta blanca cropped. Lilie Estefan Image zoom Mezcalent La Flaca mostró sus largas y tonificadas piernas con este minivestido estampado que complementó con botines negros. Advertisement Advertisement Advertisement Gigi Hadid Image zoom Gotham/GC Images Muy cool lució la modelo con este conjunto de pantalón, camisa y chaqueta tie-dye, de Oscar de la Renta. Charlize Theron Image zoom Gotham/GC Images Nos encantó lo cool y moderna que lució la actriz con este atuendo de pantalón blanco, top negro, botines y abrigo de plumas. Natalie Portman Image zoom Gregg DeGuire/FilmMagic) La actriz llegó a un evento luciendo muy sexy con este revelador vestido crema de encaje, de Dior. Advertisement Advertisement Advertisement Nicole Kidman Image zoom Gotham/GC Images Encontramos a la actriz en Nueva York luciendo muy cómoda y casual con jeans, camisa blanca, suéter gris y botines negros. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Alejandra Espinoza, Danna Paola y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.