Alejandra Espinoza se pinta el cabello de rosa: "Siempre me lo había querido pintar de ese color" "Siempre nos quedamos con las ganas de hacer muchas cosas en nuestra vida sin darnos cuenta de que el tiempo se pasa volando, entonces yo me he propuesto hacer todo lo que quiera, lo que me haga feliz y esto me hace feliz", aseveró la carismática actriz y conductora mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aprovechando que las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero ya llegaron a su fin y que no tiene ningún proyecto en puertas que le exija un determinado cambio de look, Alejandra Espinoza decidió pintarse recientemente el cabello de un color que le fascina y que rompe radicalmente con todo lo que se había hecho hasta ahora en el pelo. Ese color no es otro que el rosa. "Me lo pinté, ¿por qué? ¿Por qué no? Siempre me lo había querido pintar de este color", reconoció la carismática actriz y conductora mexicana a través de un video que compartió este jueves por medio de su página de Facebook, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. "Siempre nos quedamos con las ganas de hacer muchas cosas en nuestra vida sin darnos cuenta de que la vida se pasa así, que el tiempo se pasa volando, que deseamos algo mucho, mucho, mucho hasta que nos damos cuenta de que nunca lo hicimos, entonces yo me he propuesto hacer todo lo que quiera, lo que me haga feliz y esto me hace feliz", aseveró. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, antes de destapar su nuevo look | Credit: Facebook Alejandra Espinoza La que fuera ganadora de la primera edición del reality show Nuestra Belleza Latina no pudo quedar más feliz con el resultado, el cual no tardó en mostrar a sus seguidores. "Me fascina, me gustó un montón de verdad. Se va a deslavar obviamente con el tiempo, pero qué feliz estoy, me gusta", expresó la esposa de Aníbal Marrero y mamá de Matteo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, feliz con su nuevo color de cabello | Credit: Facebook Alejandra Espinoza "Me puso dos tonos de rosa y estoy muy feliz", agregó Espinoza. Pero, ¿qué opinan su esposo y su hijo de su reciente cambio de look? "Ya lo vio Aníbal, le encantó; a Matteo también le fascinó, de hecho Matteo fue el primero que lo vio", contó a sus seguidores la protagonista del melodrama Corazón guerrero. "Estoy muy feliz, feliz como una lombriz", reiteró la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "A ti todo se te ve bien porque tienes un carisma y eres muy bonita tanto interior como exterior, pero lo que más te resulta es tu humildad y eso hace que una persona tenga ese brillo para todo lo que se haga", se puede leer entre los cientos de comentarios que invadieron su publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza se pinta el cabello de rosa: "Siempre me lo había querido pintar de ese color"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.