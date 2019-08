Alejandra Espinoza te muestra las tendencias de otoño desde San Miguel de Allende

Texturas lujosas en tonos tierra y un allure romántico irresistible se abren paso en la pintoresca ciudad de San Miguel de Allende de la mano de la presentadora mexicana Alejandra Espinoza. Para nuestra edición de septiembre, la más importante en cuanto a moda se refiere, me hablé con Espinoza acerca de sus nuevos retos profesionales, su interpretación de la moda y de esa colección de ropa que está a punto de lanzar.

Ha sido un año lleno de aventuras laborales, como tu debut como actriz en la nueva teleserie El ultimo dragón, tu papel en Rubí y presentar La reina de la canción…

Este año para mí ha sido complicado en el trabajo, pero en el mejor sentido de la palabra. En El dragón me toca hacer el personaje de una actriz de Hollywood. En Rubí (Univision) interpreto a Sonia, una cardióloga que se enamora del protagonista y forma parte del triángulo amoroso [protagonista]. Es una adaptación de la telenovela con Camila Sodi como Rubí y yo espero de verdad que a la gente le guste. Esto es algo para lo que me he estado preparando, nada se compara con estar [en el set]. Es una adrenalina que me fascina. La reina de la canción me tiene emocionada porque se está buscando a la máxima representante de la música latina. Estamos viviendo una época donde se le está dando mucho valor al trabajo de las mujeres en la música y me encanta formar parte del crecimiento de una persona, como en su momento muchas personas en Univision me apoyaron a mí.

Image zoom Danny Cardozo para People en Español

Sabemos que acabas de lanzar tu nueva línea de ropa. Cuéntanos de este nuevo proyecto.

Es otro sueño cumplido. Siempre tuve ganas de hacer una línea de ropa que me identifique. Cuando uno tiene sueños tiene que toparse con personas que estén dispuestas a que ese sueño se convierta en realidad. La gente me decía: ‘Es muy difícil, pon una boutique’. Pero ese no era mi sueño. La línea es muy mi estilo. Quiero que sea bonita, diferente y accesible. Quiero hacer muchos estilos, pero en pocas cantidades para que la gente sienta que tiene algo exclusivo y muchas cosas mix and match .

Con doce años en el mundo del espectáculo, ¿cómo crees que ha evolucionado tu estilo?

Mi relación con la moda ha sido rara. Nunca he sido de seguir tendencias específicas. Si a mí me gusta, me lo pongo y me da igual si está en temporada o no. Soy más de ponerme ropa con la que yo me sienta bien. Hay muchas cosas de tendencia que me fascina cómo se ven en otras personas, pero no en mí. Me conozco muy bien y sé cuando algo me queda y no me queda.

Image zoom Danny Cardozo para People en Español

Image zoom Danny Cardozo para People en Español

¿Eres así también en cuestiones de belleza?

Me fascina cuidarme y me gusta verme bien sin maquillaje. No significa que quiera que todo el mundo piense que me veo bien sin maquillaje. Con que yo me vea bien, eso me basta. En los días que no trabajo ando sin maquillaje y me siento bien porque he trabajado para que mi piel se vea así.

Nuestro agradecimiento al Departamento de turismo de San Miguel de Allende.