El look del día - octubre 19, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Salma Hayek, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Clarissa Molina Clarissa Molina, el look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Nos encantó este conjunto estampado de pantalón de corte recto y camisa, que portó la presentadora dominicana. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Halle Berry Halle Berry, look del dia Credit: Leon Bennett/Getty Images Para asistir a una velada, la actriz eligió este look de pantalón negro de talle alto y top de manga larga y cuello alto. 2 de 10 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Este es sin duda uno de los trajes más bellos que llevado la presentadora. El diseño con cutout y pronunciada abertura, de Kriado, hizo que Espinoza luciera más bella que nunca. ¡Wow! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kate Middleton Hermosa y muy elegante lució la duquesa con este atuendo de falda plisada y top de cuello alto. Los zapatos de punta y el minibolso crema fueron el complemento perfecto. Credit: Karwai Tang/WireImage Hermosa y muy elegante lució la duquesa con este atuendo de falda plisada y top de cuello alto. Los zapatos de punta y el minibolso crema fueron el complemento perfecto. 4 de 10 Ver Todo Rita Ora Rita Ora, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La cantante acaparó miradas con este fabuloso vestido blanco de Stéphane Rolland Haute Couture. 5 de 10 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz causó sensación con este vestido negro con abertura frontal y atrevido escote, de Gucci. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Angelina Jolie Angelina Jolie, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Espectacular lució la actriz con este traje caqui strapless de Balmain. 7 de 10 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Este divertido y original conjunto de lentejuelas le dio a la presentadora mexicana un aire de juventud y frescura. 8 de 10 Ver Todo Niurka Marcos Niurka Marko, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La actriz y bailarina llegó a los estudios de el Programa Hoy con este look supercasual y relajado. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aylín Mujica Aylin Mujica, look del dia Credit: Instagram/Aylín Mujica La actriz y presentadora mostró su tonificado abdomen con este atuendo deportivo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

