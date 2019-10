Alejandra Espinoza recluta a sus cinco hermanas para promocionar su nueva colección de ropa La colección estará disponible el próximo 15 de noviembre. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que ganó Nuestra belleza latina, Alejandra Espinoza no ha dejado de brillar. De hecho, la mexicana se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más populares, teniendo a su cargo importantes premiaciones como Premios Juventud y programas como La reina de la canción. Su talento, carisma y sobretodo su tenacidad, la han llevado a lograr todos sus sueños. ¿El más reciente? Lanzar su propia Línea de ropa, la que bautizó con el nombre de Aimae. Es precisamente para la segunda colección de Aimae que a Espinoza se le ocurrió una brillante idea que además de divertida, incluye a su familia. Resulta que la presentadora invitó a sus 5 hermanas a convertirse en modelos por un día para mostrar los nuevos y coquetos diseños de esta temporada. Espinoza decidió reunir a sus hermanas en Los Ángeles para realizar una divertida sesión de fotos y así mostrar que sus piezas están diseñadas para chicas de todas las edades y siluetas. Image zoom "Lo que yo quería hacer con Aimae o con una línea de ropa, era pues llevarle una línea exclusiva a la gente, pero que fuera accesible", contó la presentadora en una entrevista con Despierta América (Univisión). "Desde el momento en que lancé Aimae yo sabía lo que quería hacer con mis hermanas porque yo quiero dejarle a la gente saber en casa, que incluso entre hermanas todas somos diferentes". La nueva colección de Aimae, que incluye pantalones de mezclilla, sencillo tops, piezas de brillo, al igual que de cuero y otras muy clásicas y fáciles de combinar, estará disponible el próximo 15 de noviembre en Aimae.com. Advertisement

