Camino a Premio Lo Nuestro: Los mejores looks de Alejandra Espinoza en la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision (x3) El jueves celebraremos la 35ª edición de la entrega anual de Premio Lo Nuestro. Aquí recordamos los increíbles trajes de la carismática presentadora y actriz que será una de las anfitrionas del gran evento. Empezar galería Elegancia clásica Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision En la entrega más reciente del premio, acaparó todas las miradas con este traje blanco de Rubin Singer y un recogido de cabello que la hizo lucir como una princesa. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Nuevo look Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Transformó su cabello a este tono platino antes de los premios del 2020, vistiendo una pinta azul pastel de brillo con pronunciada abertura frontal de Albina Dyla. 2 de 8 Ver Todo Pieza metálica Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Maravilló en la alfombra del 2019 con esta propuesta de mangas largas y hombros marcados cubierta de lentejuelas que resaltó con un labial magenta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tul romántico Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Celebró los 30 años de Premio Lo Nuestro en 2018 destacándose como una de las mejor vestidas, con este diseño femenino y vaporoso. 4 de 8 Ver Todo Al rojo vivo Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications Impactó en el 2017 con esta hermosa confección roja de falda amplia y cuello halter creada por Michael Cinco. 5 de 8 Ver Todo Propuesta sensual Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: John Parra/Getty Images for Univision Communications En el mismo año la vimos tras bastidores con una segunda propuesta un poco más ceñida en el mismo tono de su labial rojo vino. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Escote atrevido Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Gustavo Caballero/Getty Images For Univision Communications Regia lució en el 2016 con esta pinta morada de seda con gargantilla a juego y su cabello en ondas clásicas. 7 de 8 Ver Todo Futura mamá Alejandra Espinoza, Premio Lo Nuestro Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision En una de sus primeras entregas del premio en el 2015, la presentadora estaba casi lista para dar la bienvenida de su hijo Matteo, así que vistió una propuesta más holgada en azul real y llevó su cabello en un elegante chic. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

