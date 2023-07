Alejandra Espinoza muestra su tonificado cuerpo en bikini La conductora y actriz mexicana ha estado disfrutando del buen tiempo en compañía de su hermosa familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent El verano es sinónimo de vacaciones, playa, piscina y mucha diversión. Y si no que se lo pregunten a la carismática conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza, quien en los últimos días se ha dejado ver a través de las redes sociales disfrutando de esta época estival en compañía de su hermosa familia. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent La que fuera ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina compartió recientemente una imagen en la que aparece en bikini frente al espejo que no pasó desapercibida entre sus más de 3 millones de seguidores de Instagram. El tonificado cuerpo que luce la conductora fruto de su cuidada alimentación y el ejercicio físico que practica a diario despertó mucha admiración entre sus seguidores. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en bikini | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes aunque hacía ejercicio nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía una caja de galletas o bolsa enorme de papitas o totopos y decía 'para eso me levanto a las 5:00am al gym'", explicaba semanas atrás Espinoza desde su cuenta de Instagram ante la avalancha de comentarios recibidos sobre su delgada figura. "Ahora soy un poco más consciente de mi alimentación", añadía, "y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque, aun cuando no lo crean, subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la foto que publicó en bikini Espinoza demostró estar más saludable y en forma que nunca. La presentadora se siente cómoda en su propia piel, y eso se nota.

