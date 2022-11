"Estaba sacando unas cajas y encontré esto que tengo aquí en mis manos. Yo tengo unos zapatos viejos que no voy a tirar. Les tengo mucho mucho cariño y les voy a explicar por qué. Cuando yo gané Nuestra Belleza Latina pues no tenía mucho dinero. Gané un premio sí es verdad, pero tampoco me daba para darme lujos. Tenía un contrato con Univisión y tampoco me daba para darme lujos. Yo me iba a un lugar en Miami que se llama La 20 y la 20 que compraba ropa ahí, ropa bastante linda y los zapatos también. Yo nunca me gasta ni siquiera $20 en un par de zapatos, nunca". dijo la también actriz en el video que publicó en dicha red. "Yo ya les dije que siempre gastaba menos de $20 dólares, imagínense comprarse unos zapatos que cuestan $60, $70 y $80. Estos estaban mucho más caros incluso. Pero un día, me quise dar un lujo. Era una época donde las botas de combate se estaban usando un montón y yo las veía y decía, 'ay yo quiero unas', pero siempre eran bien caras. Me acuerdo tan bien, me acuerdo tan clarito, que sé exactamente cuánto me costaron. Las usé tanteo que ahorita van a ver las suelas cómo están. Las compré en Steve Madden. Me costaron $82. 82 dólares que para mí era como qué uy. Pero las quería tanto. Me acuerdo que me enamoré así profundamente de ellas"