Una de las claves del éxito de Alejandra Espinoza en las redes sociales es que es un libro abierto con sus seguidores, especialmente cuando se trata de hablar de sus secretos de belleza. La carismática conductora y actriz mexicana no duda en compartir cada tratamiento estético que se hace en el rostro para verse más joven y bella. Y esta semana no fue la excepción. "Me hice un tratamiento en la piel que se llama Morpheus8", reveló la que fuera ganadora de la primera edición de NBL.

"Ayuda a tensar la piel, te ayuda a estimular el colágeno, ayuda en las pequeñas líneas de expresión a eliminarlas, a las manchas causadas por el sol también y ayuda a que la piel se vea más tersa, más bonita", explicó a través de una transmisión en vivo desde su página de Facebook.

Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent

Este miércoles, justo un día después de hacerse el tratamiento, la protagonista de la telenovela de TelevisaUnivision Corazón guerrero quiso mostrar a sus seguidores cómo lucía su rostro. "No se vayan a asustar, da un poquito de asco porque son muchos puntos", comentó entre risas. "A mí me da un poquito de asco verme en el espejo", reconoció. "La piel se pone un poco reseca, no puedo salir al sol, bueno sí puedo salir al sol con bloqueador solar pero trato de evitar hacerlo".

Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook Alejandra Espinoza

"No es nada agradable, [pero] no me duele para nada, se siente un poquito como cuando te quemas con el sol así la piel y te arde un poquito, así se siente. Me arde un poquito pero con las cremas hidratantes se va un poquito el dolor y se va un poquito la resequedad", detalló.

A quien no le gusta verla así es a su hijo. "A Matteo no le gusta para nada, de hecho le molesta que me haya hecho esto porque me dice que se me ve la piel bien fea", reveló.

Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook Alejandra Espinoza

La presentadora explicó que su rostro lucirá así durante varios días. "Yo espero que de aquí al sábado más o menos ya todo esto que están viendo se haya ido", señaló.

