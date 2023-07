Alejandra Espinoza y Migbelis Castellanos, dos sirenas en la alfombra previa de Premios Juventud Las dos conductoras, una con su traje metalizado, otra con sus trenzas decoradas con perlas, se sumaron a la tendencia mermaidcore en la festiva alfombra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ya está todo listo para Premios Juventud! Esta noche desde Puerto Rico, la musical entrega de premios será transmitida por Univisión, y contará con muchas actuaciones y entretenidas sorpresas. Una de las conductoras del evento es Alejandra Espinoza. La mexicana ha estado compartiendo algunos de los ensayos junto a sus compañeras, Dayanara Torres y Ángela Aguilar y ayer en la alfombra le confesó a nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha, algunos detalles sobre cómo será su look. "En Premios Juventud cabe todo. [La idea es] exprésate a tu manera, cada quien haga lo que se de la gana en la alfombra y nadie puede criticar así te vistas como te vistas", compartió la también actriz. Alejandra Espinoza como sirena en alfombra Premios Juventud Credit: Instagram Espinoza lució en esta alfombra previa un sensual minivestido iridiscente con aberturas y original escote de la firma puertorriqueña Eclíptica y presumió sus largas piernas con unas sandalias doradas de Flor de María Collection. El estilista Lío Maldonado estuvo a cargo de la melena de la presentadora, que llevó el cabello suelto en suaves ondas, con unas trencillas finas que le hacían las veces de diadema con un aire muy relajado hippie-chic. Alejandra Espinoza como sirena en alfombra Premios Juventud Credit: Instagram La mamá de Matteo le adelantó a Kika Rocha que lucirá de blanco y que a pesar de que Michelle y Noreia Otero, las hermanas diseñadoras detrás de Eclíptica, le habían preparado dos trajes espectaculares para la gran noche, al ir a medírselos encontró una falda y un top que se convirtieron en su opción principal al instante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero además de la conducción del show, Univisión cubrirá la llegada de las celebridades de la mano de Migbelis Castellanos y Danilo Carreras, con la notable ausencia este año de Clarissa Molina. Migbelis Castellanos como sirena en alfombra Premios Juventud Credit: Instagram La noche del miércoles en los ensayos generales, vimos a la venezolana radiante, con un delicado top en forma de mariposa, con transparencia y apliques de la firma Ema Savahl, que acompañó con pantalones de tiro alto acampanados de color naranja, con cinturón y corchetes laterales. Migbelis Castellanos como sirena en alfombra Premios Juventud Credit: Instagram En cuanto a su look de belleza, Antony Suarez se lució sobre el rostro de la reportera con un maquillaje luminoso, perfecto para el clima puertorriqueño, delineado de ojos naranja a juego con el pantalón y labios jugosos. Migbelis Castellanos como sirena en alfombra Premios Juventud Credit: Instagram Pero si algo nos llamó la atención fue el peinado que lució Castellanos. Con la melena avellana suelta en ondas deshechas, modeló varias trenzas decoradas con aretes y perlas que le hacían ver como toda una sirena en tierra. Ya veis que no solo de la tendencia Barbie visten las famosas, el Mermaidcore sigue muy presente también en las alfombras y, como Shakira en su video de Copa vacía, esta moda grita verano por los cuatro costados.

