Todos los fabulosos looks de Alejandra Espinoza en Nuestra belleza latina

Desde diseños mini con brillos, hasta sensuales trajes ajustados pasando por fastuosos vestidos con volumen, mira todos los modelos que ha presumido la conductora mexicana y exrreina de belleza en la competencia de Univisión. ¿Cuál es tu favorito?

Gala 1

Pisando fuerte comenzó la mexicana en la primera gala de Nuestra Belleza Latina (Univisión) con este sensual diseño en tul fruncido en color piel con detalles brillantes, una gran abertura en los costados y tirantes y cinturón de pedrería firmado por Valdrin Sahiti.

Gala 2

El minivestido plateado con botas de cowboy y gargantilla a juego le dieron un aire muy rock glam a la presentadora. Después se cambió a un diseño palabra de honor en tejido metálico con cadenas doradas y drapeado en el lateral, con el que presumió pierna.

Gala 4

Después de ausentarse en la tercera gala por problemas de salud, volvió más sexy que nunca con este vestido largo rojo brillante, con manga larga, aberturas en el costado y la pierna y cuello alto de Giannina Azar. El glamour siguió con un traje blanco y negro de un solo hombro y amplia falda con raja, de Kriado.

Gala 5

Como una sirena moderna, la conductora posó con este diseño metálico tornasolado de cuello halter con abertura en el escote y raja lateral de Michael Costello. Después, con el cabello recogido, modeló un traje negro de una sola manga, estilo murciélago, de tejido sedoso y con el que mostró piel.

Gala 6

Dicen que no debe usarse amarillo sobre el escenario pero la guapa mexicana se veía increíble con este diseño en tono mostaza de Nathalie Kriado con el cuerpo entrelazado a modo corsé y falda vaporosa. Más romántica y misteriosa, la conductora se cambió a un diseño semitransparente negro con brillos en la segunda parte del show.

Gala 7

¡Qué romántica! Este vestido de Sharon Osp con una voluminosa falda de capas de tul en cascada en color azul pastel nos enamoró. ¡Hasta los zapatos parecen de princesa! Después portó este diseño de satín rosado con mangas caídas, cuerpo estilo corsé con bordados y transparencias, y falda drapeada de GLAUDI by Johana Hernandez, que según la propia Espinoza es el favorito de su madre.

Gala 8

La imagen no le hace justicia a este increíble traje de Dolce & Gabbana en rejilla metálica con falda a capas y detalles de pedrería y cristal en tirantes y en el cuerpo del vestido. Después se soltó la melena para enfundarse en otro modelito de inspiración oriental con cuello Mao y estampado floral en verde intenso bordado con lentejuelas de Nathalie Kriado.

Gala 9 I parte

En la última gala de NBL tiraron la casa por la ventana y la conductora ¡se cambió de ropa en 4 ocasiones! El primer vestido de lamé rosado con destellos irisados con cuello halter y el abdomen al descubierto lo firma Bronx And Banco. Después se cambió a un llamativo diseño naranja con hombros caídos y falda con volumen de Monsoori.

Gala 9 II parte

El rosa fue el elegido para terminar la noche con dos modelos diferentes. Primero un traje largo fucsia con un solo hombro con mucho volumen, ceñido en la cintura y falda con abertura. Para terminar por todo lo alto, un romántico y vanguardista diseño de dos piezas de tul en rosa chicle con crop top y falda asimétrica de Monsoori.

