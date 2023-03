El look del día - marzo 15, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Clarissa Molina, Penélope Cruz y Paulina Rubio son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Ana de la Reguera Ana de la Reguera Credit: Armando Mota/The Grosby Group La actriz mexicana robó suspiros en su paso por la alfombra roja para el estreno de la película ¡Qué viva México! en su país. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: Instagram / Paulina Rubio La cantante y actriz mexicana lució increíble con este vestido rojo de falda tutú en su visita a un evento privado en el Museo Jumex. 2 de 7 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza La carismática presentadora de televisión lució espectacular con este top azul metálico y sus coloridos pantalones para el gran estreno del programa Mi famoso y yo este próximo 19 de marzo por Las estrellas y Univision. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Amanda Dudamel Amanda Dubamel Credit: Instagram / Amanda Dubamel La ganadora del segundo lugar de Miss Universo 2022 nos enamoró con este fresco look durante su segundo día de visita en la República Dominicana. 4 de 7 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Cortesía La presentadora dominicana nos enamoró con este sencillo y práctico look deportivo que usó para lanzar la primera bola para arrancar el partido de República Dominicana contra Israel en Clásico Mundial del Béisbol la noche del martes. 5 de 7 Ver Todo Penélope Cruz Penélope Cruz Credit: Instagram / Penélope Cruz La bella actriz española llegó a la fiesta de inauguración de Lancôme para su primera pop-up store en Madrid con este vestido mini de silueta tubo que incluyó un llamativo volante fruncido asimétrico en la falda de Alexandre Vauthier. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima Reina Máxima Credit: P van Katwijk/Getty Images) Su majestad dio clases de estilo con este elegante traje naranja de dos piezas con chaqueta de botones dorados y pantalones anchos. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

