"Cuando me di el trancazo en la cara y se me cayó este diente fui al dentista y el dentista cuando me hace las placas de los dientes y todo ese rollo me dijo que tenía muy gastadas las muelas que era porque en las noches yo muerdo demasiado y que me podía poner bótox", comenzó explicando Espinoza, quien supera los 3 millones de seguidores en la red social Instagram.

"Encontré una clínica que me gustó bastante, que de hecho queda muy cerquita de mi casa y fui y me puse bótox en esta parte de aquí, acá, quién sabe cuántas unidades me pondrían, la verdad no me acuerdo; pero la doctora me dijo que me iba a ayudar, incluso que me iba a ayudar para los dolores de cabeza. Me preguntó si me levantaba en las mañanas con dolor de cabeza y no me levanto con dolor de cabeza pero sí me levantaba así como con peso en el cerebro, no sé una cosa muy rara, y ella me dijo que era justo por eso, que me iba a ayudar", detalló.