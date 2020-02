Alejandra Espinoza está feliz gracias a su nuevo color de cabello Este es el tercer cambio de look de la presentadora en menos de un año. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los cambios de look de las famosas están a la orden del día. Y es que apenas estamos en el segundo mes del año y ya son varias las famosas que han decido hacerse un cambio en su melena. Y es que nada como un nuevo color de pelo para sentirse más fresca y moderna, y en algunos casos hasta más joven. Por lo mismo, las celebridades no lo piensan mucho antes de hacerlo. Incluso, estos pequeños o grandes cambios son necesarios para mantenerse vigentes en la industria. Claro está, para hacer esto se ponen en manos de los mejores de la industria. En lo que va del año ya vimos los cambios de Geraldine Bazán, Camila Sodi y Ana Patricia Gámez. Ahora la que nos sorprendió con un nuevo look fue Alejandra Espinoza, quien este año ya lleva más de un cambio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora mexicana se ha venido haciendo cambios de look desde el año pasado cuando fue elegida para hacer uno de los personajes de la novela Rubí en el que tenía que lucir su cabello muy corto, para ser más exactos un corte pixie. Ella no lo pensó dos veces para hacerlo. A finales del año pasado estrenó un rubio platino. Ahora la presentadora volvió a sorprendernos cuando publicó una foto luciendo una melena color marrón que la hace lucir increíble. “En verdad sí que lo extrañaba”, escribió Espinoza junto a la foto de su nuevo look que publicó en su página de Instagram. “Devuelta a lo básico. Gracias Anthony Suarez por regresarme a la normalidad”. La verdad es que no sabemos cómo el pelo de la mexicana aguanta tantos cambios, pero de lo que sí estamos seguras es que cualquier cosa que se haga le queda de maravilla. Advertisement

Close Share options

Close View image Alejandra Espinoza está feliz gracias a su nuevo color de cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.