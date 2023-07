Alejandra Espinoza en el ojo del huracán: ¿Demasiado delgada? Esto dice ¡"Ya es demasiado la delgadez!" Alejandra Espinoza rompe el silencio ante críticas por su figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza delgada Credit: Mezcalent Alejandra Espinoza ha sido tema de conversación en las redes sociales recientemente debido a su apariencia física. Una fotografía publicada en su popular cuenta de Instagram, que cuenta con más de 3.5 millones de seguidores, desató especulaciones y preocupaciones entre sus seguidores. En la imagen, la reconocida presentadora de 36 años posa con su entrenador desde un gimnasio, luciendo una gorra, pantalones deportivos cortos, tenis y mostrando su musculosa figura. "Ahí donde me ven, en este cuerpecito hay fuerza, resistencia, energía y stamina, ¿cómo lo sé? Porque de otra manera no hay forma de aguantarle una clase a Yasmany Rodríguez y su equipo Cool to Fitness", escribió la protagonista de Corazón guerrero en el pie de la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN alejandra espinoza delgadez gimnasio Credit: Alejandra Espinoza IG La fotografía captó la atención de sus fans, quienes rápidamente comenzaron a comentar sobre su delgadez y a preguntarse si la presentadora estaba enferma. Una seguidora comentó: "Alejandra yo te admiro, admiro todo lo que te has superado pero de verdad ya es demasiado la delgadez y no es un comentario desde el odio para nada solo siento respeto y admiración por ti". La artista mexicana decidió responder a la preocupación de su fan y aclarar su estado de salud de manera amable y agradecida. "Muchas gracias porque sé que tu comentario viene desde el cariño. En verdad, estoy muy bien de salud gracias a Dios. Hago ejercicio, como saludable y este es mi resultado. Puede que no le guste a todo el mundo, pero no puedo andar por la vida complaciendo a todos, porque si no sería esclava de lo que dicen y así no se puede vivir", contestó la presentadora. alejandra espinoza responde Credit: Alejandra Espinoza IG El tonificado cuerpo de Alejandra Espinoza en bikini Recientemente, Alejandra Espinoza también compartió fotografías de su tonificado cuerpo en bikini, demostrando el resultado de su disciplina y dedicación al ejercicio físico. Sus seguidores quedaron impresionados por la evidente transformación física de la presentadora y la elogiaron por su esfuerzo y perseverancia. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en bikini | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Su nueva alimentación Además de su rutina de ejercicio, Alejandra ha decidido priorizar su bienestar implementando un cambio en su alimentación. Consciente de la importancia de una dieta equilibrada, ha optado por una alimentación más saludable, basada en alimentos nutritivos y balanceados. "Dejé de comer carne. Ya no estoy comiendo carne. Entré en el mundo vegano, vegetariano" Alejandra Espinoza A pesar de las especulaciones y preocupaciones de algunos de sus seguidores, la artista ha dejado en claro que se encuentra en buen estado de salud y que su apariencia es el resultado de un estilo de vida saludable.

