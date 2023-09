"Feliz de finalmente contarles" ¡Alejandra Espinoza comparte el gran paso que ha dado en su carrera! ¡Otro gran sueño cumplido! La actriz y conductora cuenta entusiasmada el proyecto secreto que ya puede gritar por todo lo alto. "Esperaba el día de poder decírselo." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 36 años, son muchos los premios, reconocimientos y logros que Alejandra Espinoza acumula en su estantería predilecta y también en su corazón. A ellos se suma uno más que, después de mucho tiempo dedicándose a ello y guardándolo en secreto, ha podido gritarlo feliz a su público. A través de un en vivo en sus redes sociales, la también feliz mamá daba a conocer su nuevo bebé, una ilusión que la tiene de con la sonrisa de oreja a oreja porque es un proyecto demasiado especial para ella. Ilusión, trabajo en equipo y entrega son la clave de su nueva aventura profesional. Una con la que llegará a muchas personas y las hará muy felices. ¿De qué se trata este nuevo y gran paso? Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent "Estoy feliz de por fin poder contarles esto que me tenía bien ansiosa, emocionada y esperando que llegara el día. Ahí les va", empezó su directo con un brillo en los ojos. El nuevo reto se llama Piel eterna, una línea de cremas para el cuidado de la piel con todos los productos necesarios que conducen a eso, a una tez tan maravillosa como la suya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su función en este proyecto? Así mismo lo explicó: "Yo no estoy trabajando como imagen de Piel eterna, hice una alianza con el Doctor Juan de Santo Remedio, y platicamos y decidimos asociarnos con esta línea del cuidado de la piel, pues es una de las cosas que más me interesa, no porque uno quiera lucir todo el tiempo hermosa, sino porque, a mí por lo menos, me da mucha seguridad", empezó a contar. "Son 5 productos que necesitas en todo tu kit de cuidado de la piel, nada más", prosigue explicando y siempre contando cuál es su misión con la que espera ayudar y orientar a los demás. "Mi misión en Piel eterna es ayudarlas a desarrollar un hábito del cuidado de la piel simplificando los pasos", prosiguió entusiasmada. Alejandra se siente muy unida a este proyecto porque no solo es una línea y ya, es un viaje con otras mujeres quienes, como ella, están dispuesta a quererse y dedicarse tiempo. "Estoy muy contenta y le pido a Dios que me de la gracia para poder llevarles a todos ustedes esta imagen que quieren a otro nivel. Esto va a ser un viaje de piel porque así es, llegar a un punto de una piel linda requiere de tiempo y dedicación, de desarrollar un hábito. ¡Yo voy a estar aquí para ayudarla a todas! Ojalá puedan acompañarme para verse y, sobre todo, sentirse hermosas", concluyó feliz de la vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Feliz de finalmente contarles" ¡Alejandra Espinoza comparte el gran paso que ha dado en su carrera!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.