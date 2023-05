Alejandra Espinoza comparte feliz qué se hará próximamente en su físico La actriz y conductora por fin dará el paso que lleva pensando desde hace tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza es un no parar. Si en lo laboral es una máquina de proyectos exitosos, en lo personal, siempre está a la búsqueda de retos, ilusiones y cambios bonitos, como el de su más reciente corte de pelo. Desde su perfil de Facebook, donde suele compartir algunos de los aspectos más relacionados con sus rutinas de belleza, la conductora confesaba cuál es su próxima aventura en ese aspecto. Si hace días daba a conocer qué tratamiento mejor le funcionaba y le dejaba la piel de diez, ahora ha contado qué paso está pensando dar para aportar un toque diferente a su rostro. En esta ocasión nada tiene que ver con mascarillas, maquillaje o agujas, es algo mucho más sutil que ya empezó hace tiempo y que quiere rematar. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza Con toda naturalidad y esa complicidad que le une a su comunidad de casi 4 millones y medio de seguidores en dicha plataforma, se lo explicó con todos los detalles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La confesión se dio cuando una de las usuarias le preguntó en su en vivo cuántos piercings tenía en sus orejas. Ale le contabilizó ahí mismo los que tenía y sorprendió con la noticia de que se vienen algunos más. "Yo tengo cinco y ahora me quiero hace el de aquí", dijo refiriéndose a la parte más interna de la oreja. "Me lo quiero hacer la semana que viene y me quiero poner otro, me quiero llenar esta oreja de piercings", dijo refiriéndose al lado derecho. No lo había hecho hasta ahora por una razón de peso. "Como tenía el maratón y traía los audífonos todo el tiempo, tenía miedo de que me lastimara, ahora sí creo que ya cuando regrese de trabajar, que me voy mañana, ya me los voy a hacer", explicó con ganas Un nuevo y sutil toque que se suma a la belleza y al estilo tan único y personal de Alejandra.

