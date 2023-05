Ni zapatos, ni ropa: ¡Alejandra Espinoza comparte uno de sus caprichos más caros! La presentadora contó en qué merece la pena invertir su dinero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada cierto tiempo, Alejandra Espinoza sorprende gratamente a sus seguidores de Facebook haciendo un en vivo. En ellos suele compartir rutinas de su vida diaria, en muchas ocasiones, relacionadas con sus hábitos de cuidado de la piel, maquillaje y otros asuntos de belleza. En esta ocasión, la conductora de Mi famoso y yo volvió a sincerarse con sus fans para contarles en qué anda y qué acaba de hacer que la ha dejado muy contenta y satisfecha. Un caprichito, como ella misma ha reconocido, un poquito más caro de lo habitual, pero que le ha dado resultados espectaculares. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images) "Mi dinerito no me lo gasto en zapatos, ni en bolsas, ni ropa cara, me lo gasto en tratamientos de belleza, me gusta mucho cuidar mi piel", expresó la actriz de Amores que engañan. Desde la silla del centro de belleza y cubierta por una crema que prepara la piel y la duerme para evitar el dolor de lo que sigue, la también actriz explicó de qué se trata. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del Morpheous 8, un tratamiento antienvejecimiento para la piel por el que reconoce haber pagado 1000 dólares. "Yo sé que está carito pero lo bueno sale caro". Son tres sesiones y apenas comienza la segunda. Repite porque, asegura, le ha dejado la piel mejor que nunca. "Es súper bueno, es bien doloroso, es el tratamiento más doloroso que me he hecho en mi vida, duele un montón, pero me encantó el resultado". A pesar de la sensación no del todo agradable, reconoce que merece la pena porque es muy efectivo y evita el botox y las inyecciones. Esta nueva fórmula "te ayuda es a estimular el colágeno, tensar la piel, a hacer que la piel tenga un solo tono, te ayuda a disminuir las arrugas finitas", concluyó encantada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ni zapatos, ni ropa: ¡Alejandra Espinoza comparte uno de sus caprichos más caros!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.