Alejandra Espinoza comparte emocionada que se hará un nuevo diseño de sonrisa La conductora ya tuvo su primer acercamiento con el doctor que se va a encargar del procedimiento y compartió los detalles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza es uno de los rostros televisivos más activos en las redes sociales. La que fuera ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina comparte muchos detalles de su vida con sus incondicionales seguidores. Este jueves no fue la excepción. Emocionada, la protagonista de la telenovela Corazón guerrero dio a conocer desde su perfil de Instagram el cambio que está por hacerse en su físico. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent "Ya ustedes saben, porque lo he mencionado un montón de veces, que yo después de haber ganado Nuestra Belleza Latina me hice un diseño de sonrisa, pues ahora me voy a cambiar completamente lo que ya tengo y me voy a hacer un nuevo diseño", informó. "Esa sonrisa se va para que venga una más linda", agregó la presentadora. Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Espinoza tuvo recientemente su primer contacto con el doctor que se va a encargar del procedimiento, quien está "segurísimo" de que "vamos a hacer un trabajo fenomenal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya hablé con el doctor… Lo primero que vamos a hacer es tratar de sanar todo lo que haya por debajo de los dientes, dejar una buena fundación, que es obviamente el pilar de toda buena casa, en este caso unos buenos dientes, una buena dentadura, así que trabajaremos en eso el día de hoy y en dos semanas cuando vea al doctor ya va a poner un poquito más de énfasis en lo que es el diseño de sonrisa", explicó. "Estoy bien emocionada, el último diseño de sonrisa que me hice fue hace, si no me equivoco, entre 11 y 12 años, fue como en el 2009, así que ya hace falta", agregó.

