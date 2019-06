El antes y el después de los senos de Alejandra Espinoza

“Cuando más me di cuenta de que ya la verdad no me gustaban, no las quería y no me sentía cómoda fue cuando me fui a Nuestra Belleza Baja California que para hacer unas fotografías te miden un montón de vestidos, ningún vestido me quedaba, todos los vestidos que me probaban eran los más feos porque tenían que ser como agarrados de acá arriba porque mis bubis no daban para más”, explicó Espinoza.