¡Alejandra Espinoza se suma a la última moda y rompe moldes con este look arrebatador! Durante un en vivo con sus seguidores de Instagram, la protagonista de Corazón guerrero lució el accesorio del momento y causó auténtico furor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Haga lo que haga, Alejandra Espinoza siempre lo hace con estilo. La protagonista de Corazón guerrero volvió a dar en el clavo con un look fuera del set de grabación que ha convencido a sus seguidores. En su día libre, la actriz mexicana se olvidó de los vestidos floreados y su imagen de niña buena para ofrecer su look más roquero y atrevido, ¡al más puro estilo Espinoza! Y es que la también conductora lució un indispensable para esta primavera que, además de ser toda una tendencia, en su caso supo llevar con elegancia. Se trata de este estiloso a la vez que casual sombrero negro que no todo el mundo es capaz de llevar y al que ella le supo sacar el mejor partido gracias a su larga y ondulada melena. Cariñosa como siempre con sus fans, no se lo pensó dos veces y desde el coche en el que viajaba se decidió a hacer un directo para comentar las cosas de su día a día en su tiempo libre. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Este sábado ella y su familia se dispusieron a salir de excursión para disfrutar de algunos de los lugares más bonitos del país y, en este caso, también de sus playas. Amante absoluta de la naturaleza, caminó junto a su hijo Matteo y otros acompañantes por senderos espectaculares que mostró en las historias de su perfil. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Su estancia en su país natal no solo está siendo maravillosa gracias al trabajo y el gran ambiente dentro de él, sino también por todo lo que implica estar cerca de su familia y poder visitar lugares tan significativos de su tierra. Así, casual, sin lentejuelas ni vestidos largos para la alfombra roja o shows de televisión, Alejandra volvió a estar en el punto de mira con un simple accesorio. "Creí que era Paulina Rubio", le escribieron unos cuantos fans divertidos. Sin duda, ¡Ale siempre deja huella!

