"Soy un pésimo ejemplo. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana (o antes), lo primero que hago es orar y dar gracias a Dios por un día más. Corro mínimo 25 millas a la semana, tengo claro lo que alimenta y hace bien a mi cuerpo y lo que no, por eso intento ser consciente en lo que le entra a mi cuerpo. Como frutas y vegetales como si no hubiera mañana, no tomo gaseosas o bebidas azucaradas. Soy una mamá presente y trato de ser mi mejor versión todos los días. Mientras no estoy trabajando se desayuna, almuerza y cena comida hecha por mí en casa sentados en la mesa como una familia. Tomo alcohol solo cuando estoy de vacaciones, leo mínimo un libro al mes, invierto en mi educación y en cosas que le hacen bien a mi salud física, salud mental y espiritual. Los fines de semana prefiero pasar tiempo haciendo un tendido (club de amor) para Matteo que salir de fiesta. Trato de ser congruente con lo que pienso, digo y hago. Tengo más que nunca claras mis prioridades. No me gusta juzgar a los demás y opino solo cuando me preguntan. Ayudo SIEMPRE a quien me pide ayuda y hasta aquellos que no se atreven a pedirla. Entiendo que todos somos diferentes y que no somos más que la consecuencia de nuestras acciones y decisiones. Me afecta mucho el sufrimiento de los demás y poco la opinión que pueden tener sobre mí. Sé lo que valgo y lo mucho o poco que tengo nadie me lo ha regalado, si no todo lo contrario. Me ha tocado trabajar sin descanso desde los 16 años para conseguirlo y eso me hace sentir orgullosa de mí. A mis 36 años ya he cumplido todos mis sueños y metas (muchas más)", comenzó escribiendo.