Alejandra Espinoza y Alix Aspe cambian de look y se apuntan al corte de pelo estrella de la primavera Las dos comunicadoras mexicanas han pasado por sus estilistas para renovar sus melenas y han apostado por el corte de moda, un look a capas con flequillo bohemio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primavera es tiempo de renovación y la llegada del buen tiempo nos hace replantearnos ¿qué hacemos con nuestro cabello? Si eres de las que luce una larga y recia melena quizá estés pensando en aligerar la carga con un buen corte y tenemos la inspiración perfecta. Las mexicanas Alejandra Espinoza y Alix Aspe han visitado a sus estilistas de cabecera para darle un aire renovado a sus looks y solucionar pequeños problemas en el caso de Espinoza. La presentadora de Mi famoso soy yo confió en Lio Maldonado, quien se encargo de su pelo en el upfront de Televisa/Univisión celebrado esta semana en Nueva York, donde la mamá de uno se vio radiante con sus atuendos. Eso sí, en cuanto al look de belleza que lució en la presentación de la nueva temporada de la cadena había una pequeña "trampa", pues la exreina de belleza recurrió a las extensiones para presumir tremenda melena en la alfombra, con un estilo en suaves ondas peinado a un lado. "Me está creciendo mucho el cabello y tengo como un copete que nació de la nada y cuando me quiero peinar se levanta, tiene vida propia", cuenta la celebridad en la silla del estilista, durante una conexión en vivo con sus seguidores a través de Facebook. "Me va a cortar el cabello, me va a hacer bangs pero no una cosa recta". Ese tipo de flequillo estilo cortina tarda más en crecer y es difícil mantener en perfecto estado, además de peinarlo de cualquier otra forma que no sea recto, por el peso que tiene, explicó Maldonado, quien aconsejó apostar por "boho bangs" que se pueden peinar hacia un lado e incluso ocultar para lograr otro tipo de peinados. Entre risas retiró todas las extensiones de Espinoza, que llevaba bastantes, para mostrar su cabello castaño natural. "Si por mi fuera estoy loca por cortármelo por acá, (por el hombro) no soporto que me crezca porque me da la ansiedad, pero a mi hijo no le gusta el cabello tan corto y le doy gusto", anotó la también empresaria que recordó que no llevaba flequillo, fleco, cerquillo, copete o polaina desde el 2019. "No se vayan a asustar, recuerden que en la televisión todo es ficción, incluyendo el cabello y las pestañas". Alejandra Espinoza corte pelo moda Credit: Facebook A pesar del nerviosismo de la presentadora, Maldonado hizo un trabajo perfecto y tras mostrarle su inspiración, unas imágenes de Kate Moss y Penélope Cruz con este tipo de fleco, pudimos ver lo bien que le sienta este flequillo más descargado y ligero, ondulado y con un poco de volumen que le enmarca el rostro. Por su parte, Alix Aspe, quien tras su salida de La mesa caliente ha anunciado que regresa a su México natal por unos meses, está en época de cambios y antes de dejar Miami, pasó por la silla de Fabian Tamayo para renovar su look. Muy emocionada con el reto que ha lanzado para este verano, la comunicadora aligeró su larga melena con un estilo butterfly. Un corte a capas, con las más largas por la altura del hombro, y la más cortas creando un flequillo que cae a los lados con aspecto de plumas. Con las puntas puntas saneadas y el cabello peinado en suaves ondas, presumió un color castaño más intenso y matizado. Con este nuevo look se dirigió a hacerse las fotos del pasaporte antes de embarcase en su nueva aventura y quedó divina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te animas a cortarte el pelo?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza y Alix Aspe cambian de look y se apuntan al corte de pelo estrella de la primavera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.