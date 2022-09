Así responde Alejandra Capetillo a los haters que critican su estilo de vestir “Qué hueva con su look”, le comentaron a la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en un video en el que mostraba 7 formas de lucir una pieza esencial para el otoño. ¡Mira lo que respondió! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los complementos que se utilizan en la zona del cuello aportan un encanto extra al look y también son imprescindibles en esta temporada de otoño-invierno que se avecina. Alejandra Capetillo es una confesa amante de las pashminas y por eso compartió en sus redes sociales algunos tips sobre cómo usarlas. La hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo mostró 7 estilos diferentes de llevar la pashmina bien sea con nudos, vueltas o sueltas para así lograr un nuevo outfit en pocos segundos. "Ya regresó la temporada de salir a todas horas con pashmina", escribió la también influencer de 22 años junto al clip en el que se ve luciendo una falda negra corta, un clásico top blanco sin mangas y unas sandalias. La reacción de los usuarios no se hizo esperar y si bien algunos le comentaron que las ideas eran muy prácticas y fáciles, otros estuvieron en desacuerdo y criticaron su estilo. "Qué hueva su look", "de hueva", "de verdad que no sé cómo le haces para lograr hacer un look sencillo, algo súper cool y elegante. ¡Me encanta", "qué risa que aquí están unas viendo nada más para criticar", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Capetillo no se quedó callada y respondió "Chica eso es así, lamentablemente". Comentario Alejandra Capetillo Comentario Alejandra Capetillo Left: Credit: Instagram / Alejandra Capetillo Right: Credit: Instagram / Alejandra Capetillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En la vida me hubiera imaginado que iba a estar tan obsesionada con las pashminas, eran las típicas pashminas que tu mamá tiene en tu closet y que te dice 'ya abrígate, llévatela a la fiesta no te vaya a dar frío por ahí' y nunca te la pones. Bueno, hoy aunque no haya frío, me la llevo. Mi closet se está llenando de pashminas ¡ayúdenme! Me estoy convirtiendo en una señora", bromeó en otro video publicado en sus historias. ¡Qué estilazo! ¡Nos encantaron los tips!

