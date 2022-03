Alejandra Ávalos cuenta por qué subió 25 kilos: "Fue una situación de emergencia médica" Alejandra Ávalos ha asegurado que muchas veces las personas no aumentan por comer demasiado, sino por problemas médicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos tiempos Alejandra Ávalos ha tenido que lidiar con un sobrepeso que le ha hecho no reconocerse frente al espejo. Sin embargo, la cantante y actriz ha asegurado que muchas veces las personas no aumentan por comer demasiado, sino por problemas médicos. Y este fue su caso. Según dijo en una entrevista con la revista mexicana TVyNovelas, todo sucedió luego de haber enfermado de influenza y someterse a un tratamiento médico en el que le proporcionaron cortisona, que la mantuvo con el corazón inflamado por ocho días en el hospital. Siempre te amaré Credit: Mezcalent "La última vez que estuve bien, que pesaba 60 kilos, fue hace dos años. Pero tuve la complicación médica y caí en el hospital, me inyectaron cortisona y subí 25 kilos", explicó Ávalos. "A veces se piensa que uno sube de peso porque comemos demasiado (...) no es cierto, en mi caso sí fue una situación de emergencia médica", añadió. Ante un cambio físico muy drástico para el cual no estaba preparada, la actriz comenzó este año un régimen para bajar de peso, que incluye además la dieta keto, el cual la ha ayudado a desinflamar en su cuerpo partes como la cara y los tobillos. "Lo inicié de nuevo a mediados de enero; decidí resetear mi organismo y ya bajé 10 kilos. Obviamente tiene que ver el tipo de alimentación, me convertí en vegana con una proteína que es absorbida por mi cuerpo al cien por ciento y es tan pura que alimenta directamente mis músculos", contó. "Estoy muy contenta con la nueva Alejandra y el cuerpo que voy a tener en un par de meses", aseguró. alejandra-avalos-2-variacionesenigmaticasest.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una ocasión Ávalos confesó que había sido discriminada por los problemas de sobrepeso. "Cuando estaba con 25 kilos arriba la gente me discriminaba", dijo Ventaneando (TV Azteca) en 2019. "La gente no me daba trabajo; me decían 'no podemos; no retratas bien en pantalla'". "Fue parte de lo que me dolió muchísimo; en que sentí por primera vez el rechazo", indicó. "Creo que la gente no se da cuenta de lo provoca, a veces, con su simple crítica o con ese tipo de discriminaciones".

