¿Conoces las propiedades embellecedoras de la albahaca? Trucos y recetas fáciles para convertir a esta aromática y deliciosa hierba en un aliado para la belleza y la buena mesa Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabías que puedes combatir el acné y reducir el exceso de grasa en la piel con un práctico tónico de albahaca?. En esta entrega de los #EspecialesconKika descubrirás esta y otras sencillas recetas con esta hierba tan apreciada en la cocina y que podrás aprovechar para tu belleza como verás en este breve y simpático vídeo. Así tendrás una rica comida y buenas ideas para mantenerte hermosa. Por ejemplo, gracias a sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias y cicatrizantes, la albahaca es una opción práctica para combatir el acné e incluso para tratar la caída del cabello. Aquí tienes el método y preparación de este "remedio" que además con su rico olor es muy placentero de aplicar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tónico de albahaca: Ingredientes: Tres puñados de hojas de albahaca fresca y una taza de agua hirviendo. Preparación: Coloca el agua a calentar, cuando esté hirviendo introduce las hojas de albahaca y deja la solución a fuego lento por 20 minutos. Licúa el preparado, coloca la mezcla en un recipiente y déjalo reposar en la nevera un par de horas. Aplica la solución masajeando el cuero cabelludo, déjalo actuar por 5 minutos y luego enjuaga. Repite el procedimiento durante dos semanas seguidas cada vez que te laves el cabello y notarás cómo se reduce la caída. ingredientes pesto Image zoom Credit: Cortesia Kika Rocha Y para rematar con un tip para la buena mesa, en el vídeo encontrarás la deliciosa receta del famoso "pesto de albahaca" especialidad típica del la zona de Liguria, al norte de Italia, de donde proviene nuestro chef invitado Giuseppe Mamberto que en minutos te comparte su método de preparación. Tu cocina está llena de ingredientes que dan sabor y calidad a tu vida. ¡Aprovéchalos!

Share options

Close Login

View image ¿Conoces las propiedades embellecedoras de la albahaca?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.