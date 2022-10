¡Comienzan los preparativos y la búsqueda de vestido para la Primera Comunión de Alaïa! Adamari López dio un adelanto de algunos de los modelos que se probó la pequeña hasta elegir su favorito. Madre e hija viajaron hasta España para encontrar el traje perfecto entre los diseños de Marita Rial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Adamari López recibió la mejor noticia: su embarazo de Alaïa. De eso han pasado casi 8 años. Los mismos que se necesitan para que la pequeña viva un día de ensueño en su Primera Comunión. Madre e hija viajaron hasta España para encontrar el vestido ideal. ¡Y vaya si lo hicieron! Acompañadas por la madre de Toni Costa, Carmen Lozano, acudieron a la firma de Marita Rial y Mar Segovia para elegir el traje de su vida. La pequeña se probó varios diseños hasta encontrar su favorito. La conductora y la marca de vestidos compartieron algunas imágenes de este momento tan especial para Alaïa, quien lució como una auténtica princesa en estos conjuntos. Alaïa Alaïa | Credit: IG/Cool Corner Events Alaïa probándose vestidos de Primera Comunión Alaïa probándose vestidos de Primera Comunión | Credit: Facebook/Firma Marita Rial/Mar Segovia Además de los vestidos, también adornaron su cabello con los accesorios necesarios a juego con cada traje. La ya no tan chiquitina no paró de sonreír y se mostró feliz con las prendas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no solo eso, también se comportó como toda una modelo profesional posando cada diseño con total desparpajo y delicadeza. Este gran evento en su vida tendrá lugar el próximo año y ya lo están preparando con detalle para que todo salga a la perfección. Tanto la yaya como su mami se mostraron encantadas y compartieron anécdotas de esa celebración en sus vidas. Una conversación en la que hubo mucho cariño y alguna que otra lagrimita.

